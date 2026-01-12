Speediance: le novità per il fitness smart presentate al CES 2026

Nel mondo del fitness domestico intelligente, Speediance non sta semplicemente aggiungendo nuovi prodotti a catalogo: sta cercando di ridefinire il modo in cui le persone si allenano e prendono decisioni legate alla propria salute. La crescita dell’azienda negli ultimi anni nasce proprio da tale ambizione, da una visione che mette insieme tecnologia, intelligenza artificiale e allenamento in modo organico. In tale scenario, il CES 2026 di Las Vegas ha rappresentato uno spazio in cui mostrare come ogni elemento del sistema Speediance sia pensato per dialogare con gli altri. È qui che emerge con chiarezza l’idea espressa da Liu Tao, fondatore e CEO dell’azienda. L’obiettivo non è costruire prodotti isolati, ma creare un’esperienza continua che accompagni le persone nel tempo, aiutandole a fare scelte migliori.

Speediance mostra la sua prospettiva sul fitness smart

Le novità presentate durante l’evento vanno lette in quest’ottica. Gym Nano, ad esempio, nasce per rispondere a un’esigenza sempre più diffusa: allenarsi seriamente anche quando lo spazio è limitato o quando ci si sposta spesso. Il suo design compatto e l’uso di cavi motorizzati permettono di svolgere allenamenti di forza completi in contesti flessibili. Ciò senza sacrificare la qualità o la precisione del lavoro muscolare. Accanto a tale sistema prende forma Speediance Strap, un prototipo indossabile che sposta l’attenzione oltre il momento dell’allenamento. Qui il focus è sulla continuità: monitorare costantemente parametri fisiologici e comportamentali per trasformare i dati raccolti in suggerimenti su movimento, recupero e benessere quotidiano.

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Tale approccio si integra con prodotti già consolidati come Gym Monster 2, che continua a evolversi fino a trasformare lo spazio domestico in una palestra completa, ora arricchita anche da funzionalità dedicate al Pilates grazie allo Speediance Pilates Set. Allo stesso modo, VeloNix si inserisce nell’ecosistema come una bici indoor connessa pensata per l’uso quotidiano, silenziosa e fluida. A tenere insieme tutto c’è la piattaforma Wellness+, che rappresenta il vero cervello del sistema Speediance. L’intelligenza artificiale analizza i dati provenienti dai diversi dispositivi e li restituisce sotto forma di indicazioni personalizzate su allenamento, recupero e abitudini.