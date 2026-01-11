Spazio: un nuovo pianeta errante è stato svelato da un raro allineamento

Nel silenzio dello spazio interstellare, un pianeta errante è stato colto in un passaggio fugace davanti a una stella lontana. L’oggetto, con dimensioni poco inferiori a Saturno, non emette luce propria e resta invisibile nella maggior parte delle circostanze. La sua presenza è stata dedotta attraverso una breve variazione di luminosità osservata quasi in simultanea da due reti di telescopi terrestri. Il fenomeno, noto come microlensing gravitazionale, si verifica quando la gravità di un corpo in primo piano curva la luce di una stella di fondo. In condizioni particolarmente favorevoli, l’allineamento produce un segnale preciso e misurabile, a volte simile a un anello luminoso. L’analisi della durata e dell’intensità del segnale ha suggerito che la lente non fosse una stella, bensì un pianeta isolato, libero di vagare nella Via Lattea.

Come nascono i pianeti erranti

La letteratura scientifica descrive due origini principali per questi mondi solitari. Una parte nasce come stelle mancate, quando una nube di gas collassa senza raggiungere la massa necessaria ad avviare la fusione nucleare. Un’altra parte si forma all’interno di sistemi planetari classici e viene poi scagliata nello spazio a seguito di interazioni gravitazionali violente, come incontri ravvicinati tra stelle. Le osservazioni passate avevano privilegiato pianeti erranti molto massicci, simili a Giove, spesso associati al primo scenario. L’oggetto individuato in questo evento mostra invece una massa più contenuta, suggerendo un’origine diversa. Le stime ottenute combinando i dati da terra con le misure di Gaia indicano un pianeta compatibile con un’espulsione dal sistema natale, ipotesi finora sostenuta soprattutto dai modelli teorici.

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Il deserto di Einstein e una scoperta rara

Le valutazioni collocano il pianeta in una regione di masse definita deserto di Einstein, una fascia intermedia nella quale i modelli prevedono una scarsità di pianeti erranti rilevabili. Proprio questa collocazione rende l’evento particolarmente significativo per gli studi statistici. Le stime indicano che la probabilità di intercettare un pianeta isolato di questo tipo durante un evento di microlensing resta intorno al 27%, anche senza considerare la rarità prevista dal deserto teorico. Il caso osservato mostra quanto questi mondi possano essere numerosi e al tempo stesso elusivi. Secondo le valutazioni della NASA, una singola galassia potrebbe ospitare trilioni di pianeti senza stella, nascosti nell’oscurità. Eventi come questo offrono una finestra temporanea su una popolazione altrimenti inaccessibile e forniscono indizi preziosi sui processi dinamici che plasmano i sistemi planetari.