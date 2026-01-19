Sospesa tra Terra e Sole: nuova missione NASA svela l’atmosfera invisibile

Una recente missione spaziale della NASA ha completato una delle fasi più delicate del suo percorso, raggiungendo la posizione prevista attorno al punto di Lagrange L1. Questo luogo, situato a oltre un milione e mezzo di chilometri dalla Terra, consente un equilibrio gravitazionale tra pianeta e Sole. L’inserimento in una stabile orbita ad alone è avvenuto dopo una serie di manovre progressive, culminate con una breve accensione dei propulsori a gennaio. Da questa posizione remota, l’osservatorio mantiene una visuale continua sull’atmosfera più esterna del pianeta. L’assenza di interruzioni dovute all’ombra terrestre garantisce una raccolta dati costante. Tale condizione viene considerata essenziale per analizzare la geocorona, una regione estremamente rarefatta composta prevalentemente da idrogeno. Questo gas diffonde la luce ultravioletta solare, generando un alone tenue che avvolge la Terra ben oltre l’orbita lunare.

Dal lancio alle prime immagini

Il viaggio verso L1 della missione NASA è iniziato con un lancio dal Kennedy Space Center alla fine di settembre. Nei mesi successivi, il veicolo ha seguito una traiettoria controllata tramite correzioni mirate. In parallelo, i sistemi di bordo sono stati attivati gradualmente. Durante questa fase sono state acquisite le prime immagini di verifica, note come first light, utilizzate per confermare il corretto funzionamento dei sensori. L’arrivo nell’orbita operativa ha aperto un periodo di controlli finali destinato a proseguire fino alla primavera. Solo dopo questa fase di calibrazione completa è prevista l’attivazione piena delle attività scientifiche. L’interesse della comunità scientifica risiede nella possibilità di ottenere misure continue, condizione rara per studi atmosferici su larga scala.

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A bordo dell’osservatorio operano due camere ultraviolette complementari. Una possiede un campo visivo ampio, adatto a mappare l’intera estensione della geocorona. L’altra è progettata per indagare dettagli più fini e variazioni strutturali. L’uso combinato consente di ottenere immagini senza precedenti di questa zona di confine tra atmosfera e spazio interplanetario. I dati raccolti permettono di analizzare l’interazione tra vento solare, radiazione solare e gas atmosferici. Tali processi contribuiscono alla lenta dispersione dell’idrogeno nello spazio. La missione porta il nome di George R. Carruthers, pioniere dell’astronomia ultravioletta. Le sue ricerche portarono, nel 1972, alle prime immagini della geocorona ottenute durante la missione Apollo 16. Questa nuova impresa scientifica si inserisce in quella storica continuità di studi.