Sony si prepara a presentare due nuovi modelli di giradischi

Sony torna a parlare agli amanti del vinile con due nuovi giradischi wireless. Si tratta di dispositivi che puntano a rendere l’ascolto analogico più accessibile. Con l’annuncio dei modelli PS-LX3BT e PS-LX5BT, l’azienda amplia il proprio ecosistema. Ciò rivolgendosi sia a chi si avvicina per la prima volta al mondo dei dischi sia a chi, invece, cerca una soluzione elegante e tecnologicamente avanzata. L’idea alla base di entrambi i modelli è eliminare le complicazioni inutili e lasciare spazio al piacere dell’ascolto. La riproduzione completamente automatica consente di avviare un disco con un semplice tocco. Mentre la connettività Bluetooth, compatibile con codec come aptX e aptX Adaptive, permette di collegare il giradischi a cuffie e diffusori wireless senza rinunciare alla qualità del suono. È una scelta che guarda alle abitudini moderne, ma senza snaturare l’esperienza analogica.

Sony: ecco le caratteristiche dei suoi due nuovi giradischi

Il PS-LX3BT è pensato per chi vuole iniziare senza stress. Il design è sobrio, equilibrato, facile da inserire in qualsiasi ambiente domestico. L’uso quotidiano risulta immediato grazie al preamplificatore phono integrato e al cavo audio incluso. Non serve essere esperti: si posiziona il disco, si preme un pulsante e il vinile fa il resto. Il PS-LX5BT, invece, si rivolge a chi desidera qualcosa in più. Qui l’attenzione ai dettagli diventa protagonista. La struttura più rigida, il braccio in alluminio e le soluzioni pensate per ridurre le vibrazioni contribuiscono a una resa sonora più precisa e pulita. La testina di fascia alta amplia la scena sonora e valorizza ogni sfumatura della registrazione. Rendendo l’ascolto un momento più intimo e concentrato.

Anche le connessioni cablate beneficiano di materiali di qualità, come il jack placcato oro, a conferma di un approccio che non lascia nulla al caso. Entrambi i giradischi supportano dischi a 33⅓ e 45 giri e vengono forniti in confezioni realizzate con materiali riciclati. Un dettaglio che riflette l’attenzione di Sony verso la sostenibilità. Il debutto sul mercato è previsto per febbraio 2026, con due proposte diverse, ma accomunate dalla stessa filosofia: rendere il vinile più vicino, semplice da usare e capace di emozionare.