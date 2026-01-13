Solar Orbiter osserva il Sole come mai prima d’ora

Quando pensiamo al Sole, lo vediamo come quel disco giallo rassicurante che sorge ogni mattina, ma la realtà è che lassù sta succedendo di tutto. È un caos ribollente di energia e magnetismo che, se decide di fare i capricci, può mettere in ginocchio la nostra tecnologia in un battito di ciglia. Proprio per questo, quello che ha fatto la sonda Solar Orbiter non è solo un esercizio per astrofisici appassionati, ma una specie di pedinamento spaziale senza precedenti che ci riguarda tutti molto da vicino.

Solar Orbiter migliora le previsioni delle tempeste magnetiche

Per la prima volta siamo riusciti a tenere gli occhi incollati su una singola zona turbolenta del Sole, chiamata NOAA 13664, per ben tre mesi di fila. Di solito, dalla Terra, non riusciamo a vedere un granché: il Sole gira su se stesso e dopo un paio di settimane la macchia solare che stavamo studiando sparisce dietro l’orizzonte della stella, lasciandoci al buio su cosa succeda dall’altra parte. Questa volta però la missione ESA e NASA ha giocato d’anticipo. Grazie a un’orbita particolare, la sonda ha inseguito questa regione attiva mentre il Sole ruotava, permettendoci di non perdere neanche un secondo di quello che succedeva “dietro le quinte”.

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È stato un po’ come guardare un documentario naturalistico sulla nascita, la crescita e il declino di un mostro magnetico. Abbiamo visto questa regione nascere ad aprile 2024 e accumulare una tensione magnetica spaventosa, fino a esplodere in quel brillamento epocale del 20 maggio. Se vi ricordate le foto incredibili delle aurore boreali visibili persino in Svizzera o in Italia, beh, la colpa o il merito era proprio di questo groviglio di energia che Solar Orbiter stava osservando da vicino. Ma non è stata solo una questione di belle luci nel cielo notturno; le tempeste magnetiche hanno creato grattacapi veri a chi gestisce satelliti, droni e persino alle reti elettriche.

Riuscire a mappare l’intero ciclo di vita di una zona così potente per 94 giorni consecutivi cambia totalmente il modo in cui cerchiamo di prevedere il meteo spaziale. Non si tratta più di scattare una foto e sperare di aver capito, ma di avere un intero lungometraggio che ci spiega come l’energia si sposta e quando sta per scoccare la scintilla. È un passo avanti enorme per proteggere la nostra società, che oggi è più dipendente che mai dai segnali GPS e dalle comunicazioni wireless. In fondo, capire meglio il Sole significa capire come difendere il nostro modo di vivere da un vicino di casa decisamente vivace e imprevedibile.