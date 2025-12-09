SmartTube è stata colpita da un malware: cosa succede?

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SmartTube — app amatissima per guardare YouTube senza pubblicità su Android TV e Fire TV — nelle ultime settimane è finita al centro di un caso di sicurezza estremamente serio. Secondo un’inchiesta di AFTVnews, alcune build ufficiali rilasciate a novembre contenevano malware introdotto durante il processo di compilazione degli APK. La notizia arriva dopo che Google Play Protect e Amazon avevano bloccato e rimosso l’app dai dispositivi, inizialmente attribuendo la decisione a un problema di firma digitale. L’indagine ha chiarito che il problema era più grave del previsto: un’infezione del computer utilizzato per generare le versioni dell’app.

SmartTube e la compromissione: cosa è successo e come hanno reagito gli sviluppatori

Gli sviluppatori hanno confermato che la macchina di build utilizzata per compilare e firmare SmartTube era stata compromessa a inizio novembre. Il malware si sarebbe insinuato nel processo di generazione dei file APK, finendo così incluso nelle versioni 30.43 e 30.47, caricate anche su APKMirror — tra le prime a risultare infette. Una volta individuata l’origine dell’infezione, il team ha ripulito completamente l’ambiente di sviluppo e sostituito la chiave di firma con una nuova, in modo da impedire qualsiasi utilizzo fraudolento delle vecchie versioni. La prima release sicura è la build 30.56, compilata su un computer verificato e non compromesso. Gli sviluppatori la stanno distribuendo tramite l’app Downloader di AFTVnews, con i codici:

28544 per la versione stabile

79015 per la beta

La nuova build non è ancora su GitHub: tutti i file precedenti sono stati rimossi per precauzione, e il team ha dichiarato che effettuerà ulteriori controlli prima di ricaricare la versione corretta nei canali ufficiali.

Rischi per gli utenti e precauzioni consigliate

Al momento non è ancora chiaro quale tipo di attività il malware potesse svolgere. SmartTube, per impostazione predefinita, non richiede credenziali Google e utilizza un numero ridotto di autorizzazioni, ma questo non esclude la possibilità che alcuni permessi — come il controllo dell’account YouTube — possano essere stati utilizzati in modo improprio. Gli esperti suggeriscono una serie di precauzioni, soprattutto per chi ha installato le versioni compromesse:

Effettuare un ripristino di fabbrica del dispositivo Android TV o Fire TV.

Controllare le autorizzazioni del proprio account Google e revocare accessi sospetti.

Verificare la cronologia di YouTube alla ricerca di attività anomale.

Installare solo la nuova release firmata correttamente (build 30.56).

SmartTube rimane installabile manualmente, ma l’incidente sottolinea quanto sia importante per gli utenti verificare la provenienza degli APK e per i piccoli team mantenere infrastrutture di build più sicure. Una semplice compromissione locale può infatti avere ripercussioni su migliaia di dispositivi.