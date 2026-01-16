Smartphone, quando la dipendenza non ha più età

Per anni il dibattito pubblico ha raccontato lo smartphone come un problema quasi esclusivo delle nuove generazioni, associandolo a distrazione, isolamento e abuso dei social network. In realtà, mentre l’attenzione resta puntata sugli adolescenti, una trasformazione altrettanto profonda sta coinvolgendo chi ha superato i sessant’anni. Sempre più persone in età pensionabile hanno integrato lo smartphone nella propria quotidianità, utilizzandolo come strumento di comunicazione, informazione e intrattenimento.

I dati mostrano una crescita costante del tempo trascorso online. Una larga parte dei neo-pensionati passa oltre un’ora al giorno connessa, spesso senza percepire il confine tra uso funzionale e utilizzo eccessivo. In Italia il fenomeno è particolarmente marcato, con un aumento considerevole dell’accesso a Internet tra i 65 e i 74 anni e un balzo evidente anche tra gli over 75. Lo smartphone diventa così un compagno costante, capace di riempire le giornate, offrire stimoli e ridurre la solitudine, ma anche di assorbire tempo ed energie in modo poco controllato. Con meno impegni strutturati e più libertà, il rischio è quello di scivolare in dinamiche simili a quelle osservate nei più giovani. Ovvero notifiche continue, sessioni prolungate sui social, messaggistica incessante e giochi digitali per ore. Il risultato è una forma di iper-connessione silenziosa, spesso sottovalutata, che modifica il rapporto con il tempo e con la realtà quotidiana.

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Smartphone tra opportunità e rischi per gli over 60

Accanto ai benefici evidenti, l’uso intensivo dello smartphone porta con sé criticità specifiche per la popolazione più adulta. Molti dispositivi sono oggi collegati a conti bancari, carte di pagamento e servizi digitali complessi, esponendo gli anziani a rischi concreti. Le truffe online, veicolate soprattutto attraverso app di messaggistica come WhatsApp, colpiscono con maggiore facilità chi ha meno familiarità con i meccanismi di sicurezza digitale. A ciò si aggiungono comportamenti impulsivi, acquisti non pianificati e una crescente ansia legata alla paura di sbagliare o di essere raggirati.

Gli esperti che studiano il rapporto tra invecchiamento e tecnologia parlano di un paradosso moderno. Lo smartphone nasce come strumento di supporto, ma può trasformarsi in fonte di stress, insonnia e preoccupazioni costanti. A differenza dei più giovani, gli over 60 non sempre hanno una rete di controllo o di confronto pronta a intervenire, e questo rende più difficile intercettare segnali di disagio. Eppure sarebbe riduttivo fermarsi a una lettura negativa. Per molti anziani lo smartphone rappresenta una finestra aperta sul mondo. Le videochiamate, ad esempio, accorciano le distanze con figli e nipoti, la musica e i film riportano alla luce ricordi ed emozioni, mentre giochi e applicazioni possono stimolare la mente.

La vera sfida, quindi, non è demonizzare la tecnologia, ma accompagnare tutte le generazioni verso un uso consapevole, riconoscendo che lo smartphone non è più solo un tema giovanile, ma una questione che riguarda l’intera società.