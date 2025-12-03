Smart TV Xiaomi in SUPER OFFERTA su AliExpress: risparmia tantissimo

Una promozione che apre le porte agliu utenti sull’acquisto di un televisore di ultima generazione, un prodotto eccellente sotto molteplici aspetti e punti di vista che permette a tutti gli effetti di godere di prestazioni di livello superiore, con un risparmio importante sul listino iniziale, grazie all’ottimo sconto che AliExpress ha deciso di attivare in questi giorni. Stiamo parlando della smart TV Xiaomi, in particolar modo della Xiaomi S Mini 55.

Si tratta a tutti gli effetti di un televisore di ultima generazione, un QD-Mini LED da 55 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione massima in 4K, con upscaling, supportando anche audio Dolby Atmos per una resa sempre più completa e avvolgente. Il sistema operativo di base è Google TV, una scelta coraggiosa ma anche completa che rende l’esperienza del consumatore finale il più vicino possibile alle proprie esigenze, con tante funzionalità facilmente raggiungibile, e la psosibilità di godere della stabilità che solo i prodotti con Google TV sono in grado di offrire.

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Un altro aspetto da sottolineare è sicuramente il design, la quasi totale assenza di cornici su tutti i bordi del televisore portano a poter godere di una immersività che in genere troviamo solo su modelli più costosi e completi rispetto a quello che è effettivamente elencato nel nostro articolo.

AliExpress, ecco la promozione di oggi

Tutto quanto vi abbiamo raccontato, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, costa veramente poco, perché difatti il consumatore si ritrova a dover investire un contributo che corrisponde esattamente a 496,63 euro, contro il listino di 1632,56 euro. Ordinatelo subito a questo link.

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Nel caso in cui foste interessati all’acquisto, sottolineiamo che la spedizione è gratuita presso il vostro domicilio. Il prodotto di cui vi abbiamo parlato nell’articolo è presente nel magazzino in Polonia, con consegna entro 7 giorni di calendario, e ovviamente assenza di dazi doganali da pagare.