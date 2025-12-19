Smart TV Philips da acquistare subito con questo sconto su AMAZON

Philips, azienda storica nel campo dell’elettronica, ancora oggi produce e lancia sul mercato modelli di televisori di alto livello, dall’eccellente rapporto qualità/prezzo. La variante 55PUS7200, viene oggi commercializzata su Amazon con un risparmio assolutamente degno di nota, promettendo nel contempo prestazioni di ottima qualità generale.

La prima cosa che notiamo è una diagonale di 55 pollici, ideale per la maggior parte degli ambienti e delle abitazioni, considerando che al giorno d’oggi è sicuramente una delle misure più standardizzate e diffuse sul mercato. La risoluzione massima che si può raggiungere è l’Ultra HD, con supporto a Dolby Atmos Sound, senza dimenticarsi della piena compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant. Gli utenti interessati devono comunque sapere che il sistema operativo è Titan OS, non propriamente conosciutissimo ai più, ma comunque estremamente semplice da utilizzare, e con la possibilità di installare tutte le principali applicazioni di streaming, tra cui ovviamente Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, PlutoTV, Dazn e Mediaset Infinity (solamente per citarne alcune).

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Le sue dimensioni sono di 26,2 x 112,6 x 73,5 centimetri, con lo stand che si concentra in via esclusiva nella parte centrale del prodotto stesso. Si può ovviamente collegare alla rete tramite il WiFi, ma volendo anche con la porta ethernet posizionata nella parte posteriore (non mancano HDMI, USB-A e bluetooth).

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Smart TV Philips, arriva lo sconto migliore su Amazon

Il consumatore interessato all’acquisto di questa smart TV Philips, deve prima di tutto sapere che il suo prezzo di listino sarebbe di 399 euro, una cifra più che valida e di tutto rispetto, in confronto agli standard a cui siamo abituati, fortemente ridotta del 20% fino a scendere a un valore finale da sostenere pari a soli 279 euro. Collegatevi subito a questo link per l’acquisto.