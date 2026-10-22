Slow Horses 6, il finale spiegato: cosa è successo a River

Il finale della sesta stagione di Slow Horses è ora disponibile su Apple TV e si chiude con un epilogo che ha spiazzato buona parte del pubblico. A spiegare la scena più discussa è stata Gaby Chiappe, nuova showrunner e sceneggiatrice principale della serie, che in un’intervista ha ricostruito cosa è successo davvero negli ultimi minuti. Nel frattempo Apple ha pubblicato anche il primo trailer della settima stagione, un breve filmato che sembra confermare i sospetti di molti spettatori.

Chi non ha ancora visto l’ultimo episodio farebbe meglio a fermarsi qui, perché da questo punto in poi l’articolo entra nel vivo della trama con spoiler pesanti su quanto accade nel finale.

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Slow Horses 6: la morte di River Cartwright e l’indizio nascosto nel secondo episodio

Questa annata di Slow Horses si è distinta per un numero davvero elevato di personaggi usciti di scena, e la puntata conclusiva non ha fatto eccezione. Emma Flyte muore per mano di Frank Harkness, il padre di River. Il colpo più duro però arriva proprio sul finire dell’episodio, quando anche River Cartwright sembra perdere la vita in maniera ancora più sconvolgente.

Ad una prima visione la causa del decesso non appare del tutto chiara. Secondo Chiappe il terreno era stato preparato già nel secondo episodio, nel momento in cui Jim e Jane, i due sicari interpretati da Kyle Soller e MyAnna Buring, bussano alla porta mentre River e Sid si sono nascosti. “Si vede Jim che si guarda intorno e c’è una piccola boccetta appoggiata sul tavolo” ha raccontato la showrunner. “Osserva la stanza e nota il piede di porco che River aveva portato con sé, e dobbiamo dare per scontato che lo cosparga con il contenuto della boccetta. Considerando che altrove ci sono stati attacchi con agenti nervini, si tratta di un attacco con il Novichok.”

La scelta di rendere il dettaglio così discreto non è stata affatto scontata per la squadra di sceneggiatori. “Ne abbiamo discusso parecchio. Le persone capiranno di cosa si tratta e cosa sta succedendo?” ha spiegato Chiappe. L’idea arriva direttamente dal romanzo da cui è tratta la serie, anche se con una piccola differenza, perché sulla pagina il veleno viene lasciato sulla maniglia di una porta. “Resta comunque l’idea che qualcosa sia successo con la coda dell’occhio, senza che si capisse bene cosa fosse. E il sicario che l’ha messo in atto è morto da tempo” ha aggiunto.

Il trailer della settima stagione e il futuro della serie

Va detto che Chiappe, tecnicamente, non conferma la morte del protagonista. Il trailer della settima stagione, mandato in onda subito dopo la chiusura del finale, lascia però intendere piuttosto chiaramente che River non tornerà. Il filmato si limita a indicare che i nuovi episodi arriveranno su Apple TV il prossimo anno, senza svelare una data precisa.

Sul fronte produttivo le notizie per i fan sono comunque positive. Apple ha annunciato di recente il rinnovo di Slow Horses fino all’ottava stagione, mentre le riprese della settima sono già state completate. Il debutto dei nuovi episodi è atteso intorno a settembre 2027. Per vedere la serie basta un abbonamento ad Apple TV, che costa circa 13 euro al mese, oppure si può accedere al servizio a prezzo scontato tramite il pacchetto Apple One.

Fonte: TecnoAndroid