Skoda Epiq si mostra nelle foto spia dei test, l’arrivo è vicino

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Cosa emerge

La nota azienda automobilistica Skoda si sta preparando per far debuttare il suo prossimo B SUV elettrico che rappresenterà un passo fondamentale per il 2026 dell’azienda stiamo parlando infatti di Skoda Epiq, la quale fa parte di una nuova gamma di auto destinate ad un mercato più accessibile del gruppo Volkswagen, proprio questa fascia per l’appunto punta all’esordio per l’inizio di questo 2026.

La vettura, così come tutte quelle appartenenti a questa gamma si appoggerà sulla piattaforma MEB +, quest’ultima confermerà ciò che era stato anticipato da un concept mostrato al salone di Monaco e a quanto pare il suo sviluppo si sta accingendo ad arrivare alle fasi finali poiché la vettura si sta mostrando sempre più spesso all’interno di varie foto spia, le ultime arrivano direttamente dalle strade del Nord Europa durante i test invernali, tali strade infatti sono spesso battute dei numerose case automobilistiche che ovviamente sfruttano la possibilità di effettuare test su sentieri innevati.

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Cosa emerge

Dei dati a nostra disposizione confrontati ovviamente con le foto possiamo notare come la vettura avrà una lunghezza di circa 4,1 m i quali seppur contenuti godranno di molto spazio all’interno dell’abitacolo grazie per l’acconto alla piattaforma utilizzata da Skoda, parliamo infatti di un bagagliaio di circa 475 l, anche il design godrà di un passo in avanti grazie all’utilizzo del Modern Solid che proporrà un frontale Tech deck face in colorazione nero lucido e con particolari luci diurne a LED con firma T, la quale sarà disponibile anche sul posteriore, sempre anteriormente la griglia presente sarà formata da otto elementi verticali.

Per quanto riguarda invece la motorizzazione presente sotto il cofano, l’azienda non ha rilasciato nessun tipo di dettaglio in merito dunque le possibilità sono molteplici, tuttavia è altamente probabile che la vettura avrà a disposizione la medesima unità che abbiamo già visto su Volkswagen ID cross, di conseguenza un motore da circa 211 cavalli con una batteria dotata di una capacità di 52 kWh il cui binomio dovrebbe offrire una percorrenza in termini di autonomia di oltre 400 km.