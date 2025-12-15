SkiTap26: la novità che unisce carta di credito e skipass

L’uso di dispositivi indossabili per effettuare pagamenti digitali ha smesso di essere una sperimentazione di nicchia, entrando nelle abitudini quotidiane di molti consumatori. Anche il settore del turismo invernale sta intercettando tale evoluzione. È in suddetto scenario che si colloca SkiTap26. Si tratta di un braccialetto smart che combina funzionalità di pagamento e gestione dello skipass in un unico dispositivo. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Visa e Intesa Sanpaolo, affiancate da Tapster per la tecnologia wearable e da Snowit per l’integrazione con gli impianti sciistici. Dopo una presentazione in anteprima avvenuta al Salone dei Pagamenti 2025, il braccialetto arriva ora sul mercato italiano. Ciò in un momento di forte attenzione verso soluzioni digitali legate alla mobilità e allo sport, anche in vista delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano e Cortina.

Presentato il nuovo SkiTap26: ecco i dettagli

Dal punto di vista dei pagamenti, il bracciale utilizza la tecnologia NFC sviluppata da Tapster. Una volta associato a una carta compatibile, il SkiTap26 consente di effettuare transazioni semplicemente avvicinando il polso ai terminali abilitati. L’attivazione avviene tramite l’app Tapster, che guida l’utente nella creazione dell’account. Ed anche nel collegamento del dispositivo e nell’inserimento dei dati della carta. L’accesso a tale funzione è però limitato ai titolari di una carta di credito Intesa Sanpaolo su circuito Visa. Requisito che restringe il bacino potenziale di utenti.

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Accanto alla funzione di pagamento, il braccialetto integra anche la gestione dello skipass. Ciò grazie alla collaborazione con Snowit, piattaforma già diffusa nel turismo invernale. Attraverso la tecnologia RFID, SkiTap26 può essere utilizzato come titolo di accesso agli impianti di risalita in oltre cinquanta località sciistiche convenzionate. Skipass giornalieri e abbonamenti SnowitPass possono essere caricati sul dispositivo tramite app o sito web. Ciò inserendo un codice univoco associato al bracciale.

È utile sottolineare che è possibile utilizzare SkiTap26 anche solo come strumento di pagamento oppure solo come skipass digitale. Il braccialetto è già disponibile in pre-ordine sui canali ufficiali Tapster e Snowit, sia via app sia tramite sito web, al prezzo di 29,90 euro. La consegna è prevista entro il periodo natalizio, anche se non sono stati comunicati dettagli più precisi sulle tempistiche.