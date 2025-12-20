Sfiorata collisione in orbita bassa tra un satellite cinese e uno Starlink

Un nuovo episodio ha riportato l’attenzione su uno dei temi più delicati dell’era spaziale moderna: la sicurezza in orbita bassa. Un satellite cinese appartenente a Cas Space avrebbe infatti sfiorato una collisione con un satellite della costellazione Starlink, evidenziando ancora una volta quanto lo spazio attorno alla Terra stia diventando affollato e complesso da gestire.

Anche se quanto successo non ha causato danni, se due oggetti che viaggiano a decine di migliaia di chilometri orari si avvicinano oltre una certa soglia, il rischio non è solo l’impatto in sé. Una collisione di una qualunque portata potrebbe generare migliaia di detriti e causare effetti a catena potenzialmente pericolosi.

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Un’orbita sempre più affollata

Negli ultimi anni, l’orbita terrestre bassa è diventata il cuore pulsante delle telecomunicazioni moderne. Costellazioni come Starlink, insieme a numerosi satelliti governativi e commerciali, hanno moltiplicato il numero di oggetti attivi attorno al pianeta.

Il caso che ha coinvolto il satellite di Cas Space dimostra come la gestione del traffico spaziale sia ormai una sfida. Anche con sistemi di monitoraggio avanzati, prevedere con precisione assoluta le traiettorie non è semplice, soprattutto quando entrano in gioco manovre correttive, aggiornamenti orbitali e differenze nei modelli di calcolo.

Una collisione mancata non è un semplice incidente isolato, ma il sintomo di un ecosistema che sta raggiungendo livelli di densità mai visti prima.

Il problema dei detriti spaziali

Il rischio principale legato a questi episodi è la creazione di detriti spaziali. Anche uno scontro relativamente piccolo può produrre frammenti in grado di restare in orbita per anni. Incidenti simili metterebbero a rischio satelliti, stazioni spaziali e le missioni future.

Ogni nuovo oggetto lanciato aumenta la probabilità di eventi simili, rendendo sempre più urgente una cooperazione internazionale efficace. Il caso tra il satellite cinese e quello Starlink sottolinea quanto sia fondamentale migliorare la condivisione dei dati orbitali e definire regole comuni per le manovre di evasione.

Una questione che va oltre la tecnologia

Al di là dell’aspetto tecnico, questi episodi hanno anche una dimensione geopolitica. Lo spazio non è più un dominio riservato a poche agenzie, ma un ambiente condiviso da attori pubblici e privati di tutto il mondo. Senza un coordinamento chiaro, il rischio di incidenti è destinato ad aumentare.

In un’epoca in cui i satelliti sono essenziali per comunicazioni, navigazione e osservazione del pianeta, garantire la sicurezza orbitale non è più un’opzione, ma una necessità.