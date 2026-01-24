Settore spaziale cinese: la corsa commerciale che cambia gli equilibri economici e politici

Il settore spaziale cinese sta vivendo una trasformazione strutturale che va oltre l’aumento dei lanci. I dati aggiornati al 2025 mostrano come le attività commerciali abbiano superato la metà del totale nazionale, segnando una discontinuità rispetto a un passato dominato quasi esclusivamente da programmi pubblici. Per decenni lo spazio era stato organizzato secondo una logica centralizzata, con missioni pianificate e finanziate dallo Stato, spesso legate a ricerca scientifica, sicurezza o prestigio internazionale. L’ingresso sistematico delle imprese private modifica questo schema: progettazione, produzione e servizi spaziali vengono orientati al profitto, con clienti sia pubblici sia industriali. In ciò il ruolo statale evolve verso funzioni di indirizzo e regolazione, lasciando spazio a dinamiche di mercato che incidono su tempi, costi e capacità di innovazione.

Infrastrutture, satelliti e filiera industriale

Il cambio di passo emerge anche sul piano operativo. L’apertura del sito di Hainan, prima infrastruttura cinese pensata specificamente per lanci commerciali, ha contribuito a concentrare missioni e competenze, favorendo una maggiore efficienza logistica. Nel solo ultimo anno sono stati collocati in orbita oltre trecento satelliti commerciali, una quota largamente dominante rispetto al totale nazionale. Questo sviluppo si inserisce in una filiera che comprende costellazioni per telecomunicazioni, osservazione della Terra e servizi dati. Il comparto ha superato la fase di incubazione normativa ed è entrato in una dimensione industriale matura, sostenuta anche dai progressi nei vettori riutilizzabili. La presenza di centinaia di aziende attive indica un ecosistema in rapido consolidamento, capace di attrarre capitali e competenze tecnologiche.

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La crescita dello spazio commerciale assume un significato che va oltre i numeri. Sul piano economico, l’aumento della concorrenza interna stimola l’innovazione e amplia il mercato dei servizi spaziali, valutato in migliaia di miliardi di yuan con tassi di crescita superiori al venti per cento annuo. Sul piano geopolitico, il rafforzamento di capacità autonome riduce la dipendenza tecnologica dall’estero e sostiene la competizione con operatori statunitensi guidati da SpaceX. Le iniziative istituzionali, come la creazione di un dipartimento dedicato all’interno della CNSA e un piano di sviluppo triennale, confermano un sostegno strutturato. Anche i recenti test di nuovi razzi commerciali, nonostante incidenti tecnici limitati, indicano una direzione chiara. Parallelamente, diverse aziende si preparano all’ingresso nei mercati finanziari, segnale di un settore che punta a consolidarsi come pilastro industriale e strategico della Cina contemporanea.