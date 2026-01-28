Server aggiornati e periferiche dedicate spingono NVIDIA verso un pubblico sempre più esigente

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Con NVIDIA, GeForce Now apre ai controller di volo

Negli ultimi mesi NVIDIA ha rafforzato in modo deciso la propria piattaforma di cloud gaming. L’infrastruttura Ultimate è stata aggiornata con GPU RTX 5080. Questo ha permesso di raggiungere streaming fino a 5K a 120 fotogrammi al secondo. Un traguardo tecnico che riduce ulteriormente il divario con il gaming su PC locale. Il contesto di mercato rende queste soluzioni particolarmente appetibili. I costi di memorie e componenti hardware continuano a salire rapidamente. Assemblare un computer di fascia alta è diventato proibitivo per molti utenti. Il cloud gaming si propone quindi come risposta concreta. L’accesso alle prestazioni elevate non richiede più investimenti onerosi. Basta una buona connessione dati stabile. NVIDIA continua a espandere le funzionalità del servizio.

L’attenzione verso la community appare evidente. Ogni aggiornamento mira a rendere l’esperienza più completa. La piattaforma non si limita più ai controller tradizionali. L’obiettivo è coprire generi sempre più specifici. I simulatori rappresentano una nicchia in forte crescita. Il pubblico chiede precisione e immersione. Le scelte recenti vanno proprio in questa direzione. L’azienda punta a consolidare GeForce Now come alternativa credibile. Non solo per il gioco occasionale. Anche per gli appassionati più esigenti. L’evoluzione del servizio suggerisce una strategia di lungo periodo. NVIDIA sembra voler anticipare le difficoltà del mercato hardware.

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Con NVIDIA, GeForce Now apre ai controller di volo

La novità più recente riguarda il supporto ufficiale ai controller di volo. NVIDIA ha annunciato la compatibilità su GeForce Now. Si tratta di una funzione richiesta da tempo dalla community. I piloti digitali possono finalmente usare periferiche dedicate. L’esperienza di simulazione guadagna realismo e precisione. Non è più necessario possedere un PC di fascia altissima. Il primo dispositivo supportato è il Thrustmaster T.Flight HOTAS One. È una soluzione apprezzata per joystick e manetta separata. NVIDIA ha accompagnato il lancio con una promozione mirata. Alcuni controller vengono messi in palio con un mese premium incluso.

L’azienda ha confermato l’arrivo di altri modelli compatibili. Il mondo verrà ampliato progressivamente. Anche l’applicazione è stata aggiornata. È stata introdotta una sezione dedicata ai giochi compatibili. Questo rende più semplice individuare i titoli supportati. Tra quelli in arrivo spicca Delta Force di Team Jade. Il gioco debutterà presto sulla piattaforma in streaming. L’iniziativa rafforza l’identità del servizio. GeForce Now punta a coprire esigenze sempre più verticali. Il cloud gaming entra idealmente in cabina. Decolli e virate diventano accessibili ovunque. Il tutto senza rinunciare a controller specifici.