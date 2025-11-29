Samsung, svolta sui display OLED: la tecnologia al ferro al posto dei metalli rari

Samsung Display ha avviato un accordo strategico con TSK Corporation, puntando a rivoluzionare la realizzazione degli OLED – in particolare quelli blu, fondamentali per l’equilibrio cromatico dei pannelli. La partnership, siglata a novembre, introduce un cambio di passo significativo: l’obiettivo è abbandonare i catalizzatori basati su metalli rari come il palladio, sostituendoli con composti innovativi a base di ferro. Si tratta di una tecnologia sviluppata dal partner giapponese grazie a collaborazioni con realtà accademiche come le Università di Tokyo e Kyoto.

Il palladio è da sempre un punto critico nella catena produttiva degli OLED. È costoso, difficile da reperire e la sua raffinazione comporta processi poco sostenibili. Nonostante ciò, fino ad oggi è stato indispensabile per produrre componenti stabili ed efficienti. Con la soluzione proposta da TSK, questa dipendenza potrebbe finalmente essere superata, offrendo un notevole vantaggio economico e ambientale.

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Vantaggi concreti della tecnologia al ferro

La scelta del ferro non è solo una questione di costo. È un materiale ampiamente disponibile, molto più economico e con un impatto ambientale più ridotto. Secondo TSK, l’uso del ferro permette anche di ottenere strutture molecolari più stabili, impossibili da replicare con il palladio. L’azienda sostiene di aver già sviluppato composti avanzati che consentono prestazioni superiori agli OLED tradizionali, un risultato che Samsung sembra pronta a portare su scala industriale.

L’accordo punta a integrare il know-how dei due partner per migliorare l’efficienza dei pannelli, ridurre i consumi e aumentare la durata. Tra gli obiettivi c’è anche quello di affrontare in modo più efficace uno dei limiti storici della tecnologia: il burn-in, che negli anni è stato mitigato ma non del tutto eliminato. L’adozione di materiali più stabili potrebbe rappresentare un passo importante verso una maggiore affidabilità degli OLED.

L’iniziativa segna dunque una possibile svolta per uno dei segmenti più competitivi del settore display. Se il processo di produzione al ferro dovesse rivelarsi davvero valido su larga scala, l’impatto potrebbe essere notevole: costi più bassi, maggiore sostenibilità e pannelli potenzialmente più longevi.