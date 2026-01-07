Samsung svela le TV 2026: AI, schermi giganti e nuova era Visual Display

Al CES 2026 Samsung ha tracciato con chiarezza la propria visione sul futuro del settore televisivo, presentando una roadmap che guarda al 2026 e oltre. Durante una sessione dedicata al mondo Visual Display, l’azienda ha mostrato come intende ridefinire il ruolo del televisore all’interno della smart casa, partendo da un presupposto preciso: la TV non è più solo uno schermo, ma un elemento attivo dell’ecosistema domestico.

Il mercato globale dei televisori sta attraversando una fase di profondo cambiamento, con una domanda sempre più orientata verso prodotti premium, diagonali più ampie ed esperienze intelligenti. Samsung, forte di una leadership costruita in vent’anni di presenza ai vertici del settore, punta a intercettare questa evoluzione combinando innovazione hardware e intelligenza artificiale di nuova generazione.

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AI e qualità dell’immagine al centro della strategia

Il 2026 viene indicato come un anno chiave per il business Visual Display. Tecnologie come Micro RGB e OLED continueranno a guidare il segmento di fascia alta, mentre il Mini LED avrà il compito di rendere più accessibili prestazioni e qualità tipiche dei televisori premium. Parallelamente, i display ultra-grandi diventeranno sempre più centrali nel creare esperienze immersive, non solo per l’intrattenimento domestico ma anche per nuovi contesti d’uso.

Samsung ha ribadito che l’espansione delle funzionalità basate sull’AI non avverrà mai a discapito della qualità visiva, che resta uno dei pilastri fondamentali del marchio. L’obiettivo è portare un’esperienza d’immagine avanzata a un pubblico sempre più ampio, senza rinunciare a prestazioni e affidabilità.

Vision AI Companion cambia il ruolo della TV

Il cuore della strategia 2026 è Vision AI Companion (VAC), una piattaforma intelligente pensata per trasformare radicalmente l’esperienza televisiva. Integrata nella maggior parte dei nuovi modelli, VAC è in grado di comprendere ciò che viene visualizzato sullo schermo. Riesce ad anticipare le esigenze dell’utente e fornire informazioni contestuali in tempo reale.

Il televisore smette così di essere un dispositivo passivo e diventa un compagno digitale, capace di interagire con l’utente e con il resto della casa intelligente. L’integrazione profonda dell’AI amplia il ruolo del TV ben oltre la visione di contenuti, rendendolo un nodo centrale dell’ecosistema domestico connesso.

Schermi giganti e design pensato per la vita quotidiana

Durante l’evento è stato dedicato spazio anche all’innovazione sul fronte delle dimensioni e del design. La nuova TV Micro RGB da 130 pollici rappresenta un primato tecnologico e sintetizza l’approccio Samsung: spingersi oltre i limiti senza perdere di vista l’esperienza reale dell’utente.

Una leadership costruita sull’innovazione continua

Il futuro del televisore, secondo Samsung, non sarà definito solo dalla qualità dell’immagine. Il merito sarà della capacità di offrire esperienze intelligenti, connesse e realmente significative all’interno delle case di tutto il mondo.