Samsung svela la sua visione per la prossima era TV al CES 2026

L’intelligenza artificiale non è più solo una funzione, ma un vero compagno di vita quotidiana. È questo il messaggio chiave portato da Samsung al CES 2026, dove l’azienda ha presentato la propria visione “Your Companion to AI Living”, un nuovo paradigma in cui tecnologia, casa e persone convivono in modo naturale grazie a un ecosistema AI interconnesso.

Samsung punta a un’AI sempre presente ma discreta, capace di anticipare le esigenze degli utenti, semplificare le attività quotidiane e offrire esperienze personalizzate in ogni ambiente della casa, dall’intrattenimento alla cucina, fino al benessere personale.

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Entertainment Companion: la TV diventa un assistente intelligente

Nel mondo dell’intrattenimento, Samsung ridefinisce il concetto di televisore trasformandolo in un vero AI Entertainment Companion. I nuovi display sfruttano l’intelligenza artificiale per adattare immagini, audio e contenuti in base all’ambiente e alle preferenze dell’utente.

Il protagonista è il Micro RGB da 130 pollici, un display che introduce una nuova gestione del colore grazie a diodi RGB indipendenti, capaci di offrire immagini estremamente realistiche. A supporto c’è Vision AI Companion (VAC), che suggerisce contenuti, musica e persino ricette, ampliando l’esperienza ben oltre la semplice visione.

Funzioni come AI Soccer Mode Pro e AI Sound Controller Pro permettono di personalizzare suoni e immagini in tempo reale, mentre l’integrazione multi-dispositivo consente di spostare contenuti e informazioni tra TV, elettrodomestici e display mobili in modo fluido.

Home Living Companion: elettrodomestici che semplificano la vita

La casa diventa un ecosistema intelligente grazie a dispositivi progettati per ridurre lo stress quotidiano. Al centro troviamo il Family Hub, il frigorifero con AI avanzata capace di riconoscere gli alimenti, suggerire ricette, pianificare i pasti e monitorare le abitudini alimentari.

Funzioni come What’s for Today?, Video to Recipe e FoodNote trasformano la cucina in uno spazio guidato dall’AI, mentre SmartThings collega tutti i dispositivi, offrendo un controllo centralizzato e personalizzato per ogni membro della famiglia.

Anche la pulizia e il bucato evolvono con soluzioni come Bespoke AI Laundry Combo e Jet Bot Steam Ultra, che sfruttano sensori avanzati e linguaggio naturale per adattarsi alle esigenze reali della casa.

Care Companion: dalla tecnologia alla prevenzione

Samsung guarda anche al futuro della salute, puntando su una cura proattiva basata sui dati. Smartphone, wearable ed elettrodomestici lavorano insieme per offrire suggerimenti su sonno, attività fisica e alimentazione, aiutando a prevenire problemi prima che si manifestino.

Il tutto è protetto da Samsung Knox e Knox Matrix, che garantiscono sicurezza e privacy in un ecosistema sempre più personalizzato e guidato dall’intelligenza artificiale.

Con la visione AI Companion, Samsung al CES 2026 dimostra come l’intelligenza artificiale possa diventare un alleato silenzioso, capace di migliorare concretamente il modo in cui viviamo, lavoriamo e ci prendiamo cura di noi stessi.