Samsung Smart Monitor in OFFERTA del 40% solo oggi su Amazon

In questi giorni su Amazon vi ritrovate davvero ad avere la possibilità di acquistare un Samsung Smart Monitor andando a spendere molto meno del listino iniziale. Il modello che oggi può essere vostro a prezzo scontato è l’S32FM502EU, variante che prevede una diagonale di 32 pollici, ma soprattutto una risoluzione in FullHD a 1920 x 1080 pixel, sempre ricordando alcune delle sue principali caratteristiche e funzionalità che gli permettono di distinguersi dalla massa.

In particolar modo parliamo di un prodotto con smart hub integrato con intelligenza artificiale, di base esiste quindi la possibilità di installare direttamente al suo interno applicazioni di streaming, come Netflix, Amazon Prime Video, ma anche YouTube, Disney+ e similari, per riuscire a tutti gli effetti a godere di contenuti stando comodamente seduti sul divano di casa. Di base quindi non parliamo di un semplice monitor da tenere collegato a un PC o similari, ma anche di un device con funzionalità standalone, controllabile da remoto tramite il telecomando incluso in confezione.

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In termini di connettività fisica, nella parte posteriore si possono trovare una porta USB-A, passando poi per HDMI e la possibilità di effettuare un collegamento diretto tramite bluetooth o connessione alla rete con il WiFi.

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Samsung Smart Monitor: ecco la promozione su Amazon

Volete un monitor Samsung a basso prezzo? siete nel posto giusto, la promozione di questi giorni vi avvicina a un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, che viene a costare solamente 179 euro, contro i 299 euro previsti in origine di listino (circa il 40% in meno). Solo per l’acquisto effettuato a questo link.

Tutti gli amanti della tecnologia saranno felicissimi, perché inoltre la spedizione è gratuita presso il vostro domicilio, ed è prevista la garanzia legale della durata di 24 mesi.