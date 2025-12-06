Samsung racconta il nuovo trend: restare a casa è il lifestyle preferito

Il Samsung Trend Radar 2025 descrive un cambiamento ormai evidente, restare a casa non è più percepito come rinuncia, ma come scelta desiderata. La collaborazione con Toluna mostra che la diffusione di tecnologie avanzate e sistemi audio-video di qualità ha reso le abitazioni spazi dove convivono relax, socialità e vero intrattenimento. Per Gen Z e Millennials la casa diventa cinema, sala giochi e ambiente musicale insieme, un luogo che unisce comfort e esperienze da condividere.

Per la Gen Z la musica resta uno degli elementi identitari, ascoltata abitualmente da gran parte dei giovani che dichiarano anche di viverla come momento di connessione con amici e familiari. I Millennials invece consolidano la tendenza opposta, cioè quella di riportare l’esperienza cinematografica dentro le mura domestiche, passando molte ore davanti a film e serie. L’indagine rivela ancora quanto gli italiani nel complesso si sentano emotivamente legati alla propria casa, considerata da molti come lo spazio ideale per recuperare energie e sentirsi bene.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Il ritorno del televisore al centro del tempo libero e il ruolo della tecnologia Samsung

La TV, che negli anni sembrava perdere centralità, torna a essere l’elemento più rappresentativo dell’intrattenimento domestico. Una larga parte degli intervistati considera la qualità dell’immagine e dell’audio fondamentale per rendere davvero coinvolgente la visione, mentre la soundbar viene percepita come un accessorio quasi indispensabile. Anche le funzioni AI entrano nelle preferenze degli utenti, dalla calibrazione intelligente alle traduzioni automatiche, confermando quanto la personalizzazione stia diventando essenziale.

La visione su grande schermo conquista anche i gamer, che trovano più immersiva l’esperienza rispetto all’uso di smartphone o tablet. In questo contesto si inseriscono così alla perfezione le soluzioni Samsung di nuova generazione, capaci di combinare definizione elevata, elaborazione avanzata e design pensato per integrarsi negli ambienti moderni. L’obiettivo? Dare agli utenti una forma di intrattenimento che trasforma ogni soggiorno in un luogo dove vivere film, musica e giochi con un livello di realismo sempre più alto.