Al CES 2025, TCL ha presentato una gamma di innovazioni tecnologiche che ridefiniscono l’intrattenimento domestico e la vita quotidiana grazie all’integrazione di avanzate soluzioni AI e tecnologie di ultima generazione. L’azienda si è consolidata come leader globale nel segmento dei televisori ultra-grandi, superando i parametri di riferimento con modelli che offrono prestazioni senza precedenti.

Le nuove tecnologie di TCL presentate al CES 2025

Tra le novità più rilevanti spiccano i televisori con tecnologia QD-Mini LED, che garantiscono una luminosità eccezionale, un contrasto ottimale e una resa cromatica che copre oltre il 98% della gamma DCI-P3. La serie X11K, punta di diamante dell’offerta TCL, è equipaggiata con oltre 14.000 aree di Local Dimming e una luminosità di picco di 6.500 nit, offrendo immagini dettagliate e nitide. Questa tecnologia, unita alla collaborazione con Bang & Olufsen per il comparto audio, garantisce un’esperienza home theater senza pari.

Un altro gioiello tecnologico è il modello 115X955 Max, il più grande TV QD-Mini LED al mondo. Con oltre 20.000 aree di Local Dimming e una luminosità di 5.000 nit, questo dispositivo ridefinisce gli standard visivi grazie anche all’integrazione di un sistema audio Hi-Fi sviluppato in collaborazione con Onkyo. L’insieme di queste caratteristiche lo rende un punto di riferimento nel settore.

Parallelamente, TCL ha introdotto la Serie A300 PRO, una linea di televisori che fonde estetica e tecnologia avanzata. Questi dispositivi non sono solo strumenti di intrattenimento ma anche veri e propri elementi di design, capaci di trasformare gli spazi abitativi.

Oltre ai televisori, TCL ha presentato i monitor Serie R, pensati per gamer e creativi, e il proiettore PLAYCUBE, un dispositivo portatile che combina estetica e funzionalità, ideale per ambienti domestici e all’aperto.

L’azienda ha poi svelato TCL Ai Me, un robot domestico dotato di intelligenza artificiale, progettato per interagire e adattarsi alle esigenze della famiglia, migliorando la gestione della casa. Infine, TCL ha presentato soluzioni avanzate per la climatizzazione e la conservazione degli alimenti, con prodotti smart come il condizionatore FreshIN 3.0 e il frigorifero Free Built-In.

Con questa visione tecnologica, TCL continua a spingere i confini dell’innovazione, offrendo prodotti che migliorano la qualità della vita quotidiana.