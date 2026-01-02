Un’indiscrezione recente riporta l’attenzione sul futuro dei pieghevoli Samsung. Secondo un leak, Galaxy Wide Fold avrà un display interno da 7,6 pollici. Il pannello adotterebbe un formato 4:3 quando completamente aperto. Si tratta di una scelta diversa rispetto agli attuali Fold dell’azienda. La fonte è l’informatore Ice Universe, noto per anticipazioni attendibili. Le dimensioni supererebbero leggermente quelle del presunto iPhone Fold. Anche il modello Apple dovrebbe adottare lo stesso formato. Samsung però offrirebbe una diagonale interna maggiore. Il display esterno, secondo il leak, misurerebbe 5,4 pollici. Anche in questo caso il valore sarebbe superiore al concorrente diretto. Il formato più largo potrebbe migliorare l’ergonomia quotidiana. L’uso a una mano risulterebbe più naturale. La lettura di pagine web e documenti sarebbe più comoda.

Il nuovo approccio sembra pensato per ridurre l’effetto “telecomando” dei Fold tradizionali. Samsung starebbe quindi sperimentando una soluzione più equilibrata. Il nome Wide Fold suggerisce chiaramente questa direzione. Il mercato dei pieghevoli continua a crescere rapidamente. I produttori cercano nuovi form factor per distinguersi. Le dimensioni del display diventano un elemento chiave. Un formato più ampio potrebbe attrarre nuovi utenti. La strategia punta su comfort e versatilità.

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Per il Wide Fold ricarica wireless record e debutto previsto entro il 2026

Oltre alle dimensioni, emergono dettagli interessanti sulla ricarica. Galaxy Wide Fold supporterebbe la ricarica wireless a 25 W. Sarebbe il valore più alto mai adottato da Samsung. Un miglioramento significativo rispetto agli attuali modelli. La scelta rafforzerebbe il posizionamento premium del dispositivo. Anche Apple sarebbe al lavoro su un pieghevole simile. Entrambi i modelli potrebbero arrivare entro la fine del 2026.

Al momento non ci sono informazioni sui prezzi. Le cifre saranno probabilmente elevate. Samsung non ha ancora confermato nulla ufficialmente. Come sempre, si tratta di informazioni non definitive. Le specifiche potrebbero cambiare nel tempo. I piani industriali restano flessibili. Tuttavia, i leak delineano una direzione chiara. Samsung vuole rinnovare il concetto di Fold. Il Wide Fold potrebbe affiancare la linea Galaxy Z. Non è chiaro se sostituirà modelli esistenti. Potrebbe invece creare una nuova categoria. L’attenzione al formato suggerisce un test strategico. Il pubblico dei pieghevoli resta ancora di nicchia. Migliorare usabilità e ricarica può fare la differenza. Le prossime conferme arriveranno nei mesi futuri. Samsung è attesa a un annuncio più concreto. Fino ad allora, prudenza resta d’obbligo. I leak però indicano un progetto ambizioso. Il Wide Fold potrebbe ridefinire l’equilibrio dei pieghevoli a libretto.