Samsung: One UI 8.5 in fase di test su tanti dispositivi

Come ben sapete nemmeno il tempo di archiviare la One UI 8.0 che Samsung si è messa al lavoro sulla versione 8.5, una versione che da sola non rappresenta una vera e propria rivoluzione bensì una evoluzione della versione precedente che farà il suo debutto con la prossima serie top di gamma della famiglia Galaxy.

Nel dettaglio l’azienda ha già avviato il programma beta che ovviamente farà da linea guida verso il rilascio globale che è una volta avvenuto sugli smartphone gamma poi piano piano verrà esteso a tutti gli altri dispositivi, processo che ovviamente richiede del tempo poiché gli ingegneri devono ottimizzare i software in base al tipo di dispositivo sul quale verrà installato, dinamica che a quanto pare risulta essere molto più avanzata rispetto a quanto pensiamo dal momento che tutti i dispositivi che hanno già ricevuto la One UI 8 probabilmente riceveranno anche la versione successiva e sembrerebbe che effettivamente per la stragrande maggioranza di questi è già stata messa a punto almeno una versione installabile, scopriamo insieme l’elenco completo di dispositivi che hanno già una prima build.

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I dispositivi con una Build e che probabilmente riceveranno l’update

Galaxy S

Tutta la generazione di Samsung Galaxy S23 (tutti i modelli)

Samsung Galaxy S25 FE

Tutta la generazione di Samsung Galaxy S22

Tutti i modelli di Samsung Galaxy S26 (esordio)

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S23 FE

Tutti i modelli di Samsung Galaxy S24

Tutti i modelli di Samsung Galaxy S25

Galaxy Z

Tutti i modelli di Samsung Galaxy Z Fold e Flip a partire dalla quinta generazione salendo verso l’ultima.

Fascia media

Samsung Galaxy A17 e modello 5G

Samsung Galaxy A55 5G – Galaxy A35 5G (2024)

Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A57 5G e A37 5G

Samsung Galaxy A53 5G e A33 5G

Samsung Galaxy A16 5G

Samsung Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy A56 5G e A36 5G

Galaxy Tab