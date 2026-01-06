Samsung: Il primo mese del 2026 con supervalutazione dell’usato

A quanto pare Samsung ha deciso di inaugurare il 2026 in modo assolutamente competitivo, nello specifico la società sudcoreana vuole incentivare il passaggio agli smartphone di ultima generazione della propria famiglia grazie ad una promozione che punta a supervaluta l’usato e dunque a garantire agli utenti uno sconto sul prezzo finale decisamente interessante, si tratta di una promozione dunque che consiste nel dare in permuta il proprio dispositivo che ovviamente riceverà una valutazione in grado di garantire uno sconto consistente, questa iniziativa è valida nelle più grandi catene di negozi tecnologici come: MediaWorld, Unieuro, Euronics, Trony ed Expert.

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Gli incentivi

Nello specifico, questa promozione è dedicata a incentivare l’acquisto di tutti i dispositivi di ultima generazione e di conseguenza permette di dare in permuta gli attuali device, suddividendoli ovviamente in fasce di valore che ovviamente garantiscono incentivi diversi.

L’incentivo da 125 € viene garantito se in permuta viene offerto un dispositivo tra: Samsung Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra e Galaxy S25 Edge

L’ncentivo da 100 € invece si ottiene dando in permuta un dispositivo tra: Samsung Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Flip7 FE

Se invece consegnate il Galaxy S25 FE avrete un incentivo di 75 €, in questo caso è ancora offerta l’opzione di acquistare un taglio di memoria al prezzo del taglio di memoria inferiore (256Gb al prezzo di quello da 128Gb).

Ovviamente si tratta di incentivi che puntano a stimolare il passaggio ad un altro dispositivo tra quelli top di gamma dell’azienda dunque, magari per incentivare un utente a passare da un dispositivo standard ad uno pieghevole e viceversa, di conseguenza se siete interessati e non sono disponibili altre offerte palesemente più convenienti, sicuramente questa potrebbe fare il caso vostro, vi ricordiamo che questo incentivo resterà attivo fino all’1 febbraio del 2026, dopodiché, in tutta probabilità, entreremo in ottica Galaxy S26 in arrivo nei prossimi mesi.