Samsung Home Up e One UI 8.5: cosa cambia per la personalizzazione

Samsung ha aggiornato il modulo Home Up di Good Lock portandolo alla versione 17.5.00.18 e rendendolo finalmente compatibile con One UI 8.5, l’interfaccia che accompagnerà il debutto della serie Galaxy S26. Questo passaggio era particolarmente atteso dagli utenti più esigenti. Proprio perché Home Up rappresenta uno degli strumenti principali per personalizzare in profondità la schermata iniziale dei dispositivi Galaxy. Con il nuovo aggiornamento, Samsung introduce una serie di opzioni che puntano a rendere l’esperienza più flessibile e coerente con le nuove logiche di design dell’interfaccia.

Tra le novità più rilevanti troviamo la possibilità di gestire icone, widget e impostazioni direttamente all’interno delle Cartelle Grandi, offrendo un controllo più raffinato sull’organizzazione della home. A ciò si aggiunge un pannello rinnovato che integra app, contatti e attività recenti, trasformando Home Up in una sorta di hub rapido per le azioni quotidiane. Sui dispositivi pieghevoli della linea Galaxy Z, Samsung ha anche ampliato le opzioni di configurazione del display esterno, consentendo di scegliere quante app preferite visualizzare in primo piano.

Questa funzione risponde a una richiesta concreta degli utenti, che spesso cercano di sfruttare al massimo lo schermo secondario senza dover aprire continuamente il dispositivo.

Samsung migliora stabilità e usabilità: bug risolti e distribuzione globale

Oltre alle nuove funzioni, Samsung ha lavorato anche sulla stabilità del modulo Home Up, risolvendo diversi problemi segnalati nelle versioni precedenti. Tra i bug corretti emerge quello legato al disallineamento del layout della schermata iniziale dopo alcune personalizzazioni, un difetto che poteva compromettere l’esperienza visiva. È stato anche sistemato un comportamento anomalo del widget Backup and Restore, che in alcuni casi avviava processi di inizializzazione non richiesti. Questi interventi dimostrano un’attenzione sempre più alta verso l’affidabilità del software, aspetto fondamentale soprattutto in vista del rollout stabile di One UI 8.5.

Attualmente l’aggiornamento è stato individuato per primi in Corea. La distribuzione globale però dovrebbe avvenire nel giro di pochi giorni, seguendo la consueta strategia graduale adottata da Samsung. Per gli utenti europei e italiani, ciò significa poter sperimentare in anticipo alcune delle novità che caratterizzeranno la prossima generazione di smartphone Galaxy.

Insomma, l’evoluzione di Home Up potrebbe diventare un tassello sempre più importante nell’ecosistema Good Lock. Poiché offrirà strumenti capaci di adattarsi a diverse categorie di utenti, dai più esperti a chi desidera semplicemente rendere il proprio smartphone più personale. Samsung sembra quindi puntare su un software sempre più personalizzabile, stabile e integrato, rafforzando il legame tra hardware e interfaccia.