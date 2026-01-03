Samsung Galaxy Z Flip 8 e Fold 8, il futuro dei pieghevoli è leggero e duraturo

Samsung non smette mai di sorprendere gli utenti con il lancio dei propri dispositivi. La casa sudcoreana ormai sviluppa una serie di dispositivi utili per gli utenti, dagli smartphone agli elettrodomestici, senza mai perdere un colpo.

Per quanto riguarda il settore degli smartphone, Samsung è tra le aziende principali sul mercato. I suoi smartphone non sono solo i classici dispositivi, ma una piccola parte del mercato totale è rappresentata dagli smartphone pieghevoli.

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Su questi ultimi si sta assistendo ad una crescita continua, soprattutto grazie agli utenti che cercano innovazione e anche funzionalità avanzate. Gli smartphone pieghevoli di Samsung sono sempre molto apprezzati dagli utenti, e i nuovi Galaxy Z Flip 8 e Galaxy Z Fold 8 sono già sotto la lente di ingrandimento degli utenti.

Samsung Galaxy Z Flip 8 e Z Fold 8, ecco le indiscrezioni

I prossimi smartphone pieghevoli di Samsung saranno i nuovi Galaxy Z Flip 8 e Galaxy Z Fold 8. Si tratta di dispositivi che hanno tutta la curiosità da parte degli utenti, con le indiscrezioni che si susseguono una dietro l’altra. I punti a favore dei nuovi dispositivi che giungeranno presto sul mercato sono sicuramente il peso ridotto rispetto agli smartphone classici e una maggiore autonomia.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il nuovo Galaxy Z Fold 8 potrebbe addirittura scendere a circa 200 g di peso, mentre il Galaxy Z Flip 8 potrebbe arrivare a circa 150 g. Entrambi i dispositivi, se le voci risultassero veritiere, scenderebbero di peso rispetto ai loro modelli precedenti. La diminuzione del peso renderebbe questi smartphone molto più maneggevoli rispetto agli altri modelli sul mercato.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, ovvero la batteria, le fonti parlano di una batteria di circa 5000 mAh, che aumenterebbe in maniera significativa la durata della batteria. Non è da escludere anche una ricarica più veloce. Insomma, c’è grande attesa per i nuovi dispositivi pieghevoli di casa Samsung, che potrebbero vedere la luce probabilmente nel mese di luglio del 2026.