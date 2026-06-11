Samsung Galaxy Watch Ultra 2 avrà batteria da 800 mAh e oltre 3 giorni di autonomia

Il salto più interessante in arrivo per Galaxy Watch Ultra 2 riguarda proprio la batteria, e qui le indiscrezioni parlano di un cambiamento tutt’altro che marginale. Se è vero che né questo modello né Galaxy Watch 9 vedranno una ricarica più veloce rispetto agli attuali, come lasciano intuire le ultime certificazioni, sembra però che entrambi siano destinati a guadagnare qualcosa di concreto sul fronte dell’autonomia. E il modello top di gamma è quello che dovrebbe fare il passo più lungo.

Si parla di una batteria da 800 mAh per Galaxy Watch Ultra 2. Tanto per dare un’idea, l’attuale Galaxy Watch Ultra si ferma a 590 mAh. Numeri alla mano, vuol dire un incremento del 35 per cento, una cifra che difficilmente passa inosservata quando si parla di smartwatch, dove ogni milliampere conta e l’autonomia resta uno dei punti dolenti per chi li usa tutti i giorni.

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Autonomia oltre i tre giorni e il nuovo chip Snapdragon

Con specifiche del genere, l’autonomia di Galaxy Watch Ultra 2 potrebbe staccare di parecchio quella dei predecessori. E non è solo questione di capienza. Samsung ha già messo le carte in tavola confermando che i suoi prossimi orologi, Ultra 2 compreso, monteranno il nuovo Snapdragon Wear Elite, un chip pensato per gestire i consumi in modo più intelligente. Mettendo insieme i due fattori, l’idea di superare i tre giorni con una sola carica smette di sembrare un sogno irrealizzabile e diventa una prospettiva piuttosto credibile.

Le novità però non si esauriscono qui. Anche Galaxy Watch 9 nella variante più piccola, quella con cassa da 40 mm, dovrebbe arrivare con una batteria più generosa: 400 mAh contro i 325 mAh del Galaxy Watch 8 da 40 mm. Tradotto, un aumento del 23 per cento, che su un orologio compatto fa una bella differenza. L’unico a restare fermo sui valori attuali sarebbe il Galaxy Watch 9 da 44 mm, che secondo i rumor precedenti dovrebbe riproporre la stessa batteria da 435 mAh della generazione corrente.

Quando arriveranno i nuovi smartwatch

Per scoprire quanto ci sia di vero in tutto questo non bisognerà aspettare molto. Galaxy Watch 9, Watch 9 Classic e Watch Ultra 2 saranno tra i protagonisti dell’evento Unpacked estivo, lo stesso appuntamento in cui Samsung, come da tradizione, dovrebbe togliere i veli anche ai nuovi pieghevoli. Stando alle voci che circolano, la presentazione si terrà a Londra il 22 luglio.