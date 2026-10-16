Samsung Galaxy S27 Ultra avrebbe cornici più spesse di S26 Ultra

Il prossimo Samsung Galaxy S27 Ultra potrebbe andare controcorrente su un dettaglio che gli appassionati di telefonia osservano con grande attenzione, ovvero l’ottimizzazione delle dimensioni. Secondo le ultime indiscrezioni il futuro top di gamma del colosso sudcoreano avrebbe infatti cornici del display leggermente più spesse rispetto a quelle del modello che lo precede.

Una scelta che sorprende un po’, perché da anni l’intero settore lavora nella direzione opposta. Ridurre il più possibile i bordi neri attorno allo schermo è diventato quasi un obiettivo condiviso da tutti i marchi e negli ultimi tempi i risultati sono stati piuttosto impressionanti. A distinguersi sono soprattutto i produttori cinesi, che in alcuni casi sono riusciti addirittura a scendere sotto la soglia del singolo millimetro per lato. Il prossimo top dei top di Samsung invece farebbe leggermente peggio del suo predecessore.

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I numeri delle cornici di Galaxy S27 Ultra

Le informazioni arrivano da un leaker generalmente considerato molto affidabile. Le cornici dello schermo di Galaxy S27 Ultra dovrebbero misurare 1,28 millimetri. Il paragone con Galaxy S26 Ultra viene spontaneo, visto che all’attuale modello vengono attribuite cornici da 1,15 millimetri. La nuova ammiraglia farebbe quindi un piccolo passo indietro proprio su un aspetto in cui la concorrenza continua a spingere forte. Numeri che vanno comunque presi con la cautela riservata a ogni indiscrezione, dato che Samsung non ha ancora ufficializzato nulla.

Va detto che la differenza è davvero contenuta. Si parla di poco più di un decimo di millimetro, più o meno lo spessore del baffo di un gatto tanto per avere un’idea concreta. Sulla carta può sembrare un dettaglio trascurabile e in gran parte lo è. Nessuno quindi dovrebbe aspettarsi bordi vistosi o un frontale dall’aspetto datato.

Una differenza percepibile?

Il discorso però cambia leggermente se si considera come viene usato uno smartphone. Il display resta sempre molto vicino agli occhi e in queste condizioni anche variazioni minime possono diventare in qualche modo visibili, soprattutto mettendo i due telefoni uno accanto all’altro in un confronto diretto. Chi passerà dal vecchio al nuovo modello potrebbe quindi notare qualcosa, anche se in modo tutt’altro che eclatante.

Questo non significa che il cambiamento avrà un impatto negativo sull’esperienza d’uso. Una cornice più spessa di poco più di un decimo di millimetro non rende lo schermo meno godibile e non compromette l’utilizzo quotidiano del dispositivo. Si tratta semmai di una curiosità che va in direzione opposta rispetto alla tendenza generale del mercato e che colpisce proprio perché riguarda il modello più ambizioso della gamma Samsung, quello da cui ci si aspetta di solito il massimo su ogni fronte.

Tra i dati emersi c’è anche un altro valore legato al futuro top di gamma sudcoreano. Il modulo fotografico posteriore, il cosiddetto camera bump, dovrebbe sporgere di 4,69 millimetri dalla scocca di Galaxy S27 Ultra.

Fonte: TecnoAndroid