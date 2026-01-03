Samsung Galaxy S26, Z Fold 8 e Z Flip 8: primi rumor sui prezzi e strategia più prudente

Sta per cominciare un anno importante per Samsung e soprattutto nell’ambito smartphone. L’azienda americana infatti è pronta a mettere sul piatto alcune novità, anche per quanto riguarda i prezzi. Tutti sarebbe dettato dalla crescita del costo delle memorie.

Secondo indiscrezioni emerse nelle ultime ore, l’azienda sudcoreana starebbe valutando una linea più conservativa per i suoi prossimi top di gamma. Le informazioni, diffuse da Ice Universe e attribuite a fonti vicine ai media coreani, parlano di una possibile scelta volta a mantenere invariati i prezzi dei modelli di punta in arrivo nel 2026.

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Galaxy S26 e pieghevoli, listini stabili in vista

Le voci riguardano in primo luogo la serie Galaxy S26, attesa come di consueto nei primi mesi dell’anno. Stando a quanto trapelato, Samsung non avrebbe intenzione di ritoccare i prezzi rispetto alla generazione precedente, nonostante il contesto industriale più oneroso. Una strategia che, se confermata, verrebbe estesa anche alla seconda parte dell’anno.

Lo stesso approccio sarebbe infatti previsto per i nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 8 e Galaxy Z Flip 8, che dovrebbero essere presentati durante l’estate. Anche in questo caso, l’obiettivo sarebbe quello di evitare aumenti di listino, mantenendo una continuità sul piano del posizionamento commerciale.

Una scelta legata alla competitività

Questa possibile decisione assume un peso particolare alla luce delle critiche che negli ultimi anni hanno accompagnato Samsung. L’azienda è spesso accusata di introdurre innovazioni limitate a ogni nuova generazione e di aver perso parte del vantaggio storico nel comparto fotografico. In uno scenario del genere, un incremento dei prezzi avrebbe rischiato di indebolire ulteriormente l’attrattiva dei nuovi modelli.

Mantenere i listini stabili potrebbe invece rappresentare una leva importante per restare competitivi rispetto ai principali rivali, soprattutto in una fase in cui molti produttori sembrano orientati verso rincari progressivi.

Le date da tenere d’occhio

Per capire se questa strategia verrà effettivamente rispettata sarà necessario attendere la presentazione ufficiale. Le indiscrezioni indicano il 25 febbraio come possibile data dell’evento Unpacked dedicato ai nuovi Galaxy S26, che dovrebbe svolgersi a San Francisco. La commercializzazione sarebbe invece prevista per i primi giorni di marzo, momento in cui i prezzi diventeranno finalmente ufficiali.