Samsung Galaxy S26 Ultra sarà spinto dal SoC Qualcomm top di gamma

Samsung ha scelto di utilizzare il chipset di riferimento del settore mobile a bordo del suo Galaxy S26 Ultra. Parliamo dello Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm, la soluzione generalmente riconosciuta come la più potente attualmente disponibile sul mercato.

Stando a quanto rivelato dalla certificazione FCC, il prossimo flagship di Samsung sarà equipaggiato con l’ultimo chipset di Qualcomm. L’ente conferma che sia le varianti statunitensi che quelle internazionali non avranno differenze sotto questo punto di vista.

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Sebbene non sia arrivata la conferma da parte del produttore coreano, la fuga di notizie dalla FCC non lascia più dubbi. I numeri di modello trapelati che si riferiscono al Galaxy S26 Ultra sono SM-S948B e SM-S948U.

Samsung potrebbe equipaggiare la serie Galaxy S26 Ultra con il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 in quasi tutti i mercati

Con il codice alfanumerico SM-S948U, Samsung identifica la versione dedicata al mercato USA che potrebbe presentare anche eventuali blocchi operatore. Il modello SM-S948B, invece, rappresenta la variante destinata al mercato internazionale.

Entrambi i device sono stati certificati dalla FCC ed entrambi sono caratterizzati dalla presenza del chipset SM8850, codice che permette di identificare il chipset di Qualcomm. Tuttavia, secondo gli analisti, Samsung potrebbe avere ulteriori sorprese in serbo per gli utenti.

Le indiscrezioni lasciano intendere che anche i Galaxy S26 e il Galaxy S26+ saranno lanciati con lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 in quasi tutti i mercati. Solo in un’area molto specifica i device potranno contare sul SoC proprietario Exynos 2600 invece di quello Qualcomm. Si tratta della Corea del Sud, paese di origine del produttore, che ha un legame particolare con i dispositivi dell’azienda.

Purtroppo, le indiscrezioni emerse non hanno permesso di scoprire ulteriori dettagli in merito alla scheda tecnica dei prossimi flagship di Samsung. Non resta che attendere ulteriori indiscrezioni che permetteranno di conoscere meglio i device e scoprire i piani dell’azienda.