Samsung Galaxy S26 Ultra punta tutto sul vetro: davvero non servirà più la pellicola?

Samsung sembra voler colpire uno dei rituali più diffusi tra gli utenti premium: applicare subito una pellicola o un vetro temperato appena tolto lo smartphone dalla scatola. Con Galaxy S26 Ultra, questa abitudine potrebbe diventare superflua, almeno secondo le indiscrezioni che stanno emergendo in queste settimane.

Dopo l’introduzione del Gorilla Armor 2 su Galaxy S25 Ultra, già considerato uno dei vetri più avanzati mai montati su uno smartphone, il prossimo top di gamma coreano dovrebbe fare un ulteriore salto in avanti, sia sul fronte della resistenza sia su quello della fruibilità quotidiana.

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Un nuovo Gorilla Glass ancora più estremo

Secondo il leaker Ice Universe, noto per l’affidabilità quando si parla di prodotti Samsung, Galaxy S26 Ultra sarà equipaggiato con una nuova generazione di Gorilla Glass, sviluppata da Corning, capace di offrire una resistenza “ultra elevata”. L’idea è chiara: eliminare alla radice il bisogno di protezioni aggiuntive. Il messaggio implicito è forte. Pellicole e vetri temperati esistono perché il vetro originale, per quanto evoluto, resta il punto più fragile dello smartphone. Se Samsung riuscisse davvero a rendere il pannello sufficientemente robusto da reggere urti, graffi e micro-abrasioni quotidiane, l’esperienza d’uso ne beneficerebbe in modo diretto.

Meno riflessi e più privacy

La robustezza, però, non sarebbe l’unico elemento in gioco. Il nuovo display dovrebbe integrare anche un rivestimento antiriflesso ulteriormente migliorato, andando oltre quanto già visto su Galaxy S24 Ultra e S25 Ultra. In pratica, leggibilità elevata anche sotto luce diretta e meno fastidio in ambienti molto illuminati. A questo si aggiunge la funzione “Privacy Display”, già trapelata in precedenza: una tecnologia che limita drasticamente l’angolo di visione laterale, rendendo lo schermo leggibile solo frontalmente. Un approccio che punta a risolvere un altro dei motivi per cui molti utenti applicano pellicole speciali: la protezione da sguardi indiscreti.

Perché Samsung sta spingendo così tanto sul display

Il display è, di fatto, la parte più importante di uno smartphone moderno. È metà del dispositivo in termini fisici, ma quasi il 100% dell’esperienza d’uso. Puntare su un vetro più resistente, meno riflettente e più sicuro significa agire sul punto di contatto principale tra utente e prodotto. Dal punto di vista strategico, questa scelta ha anche un valore “psicologico”: convincere l’utente che il dispositivo è completo così com’è, senza accessori obbligatori, rafforza la percezione di qualità e giustifica il posizionamento premium.

Resta comunque una considerazione da fare. Anche il vetro più avanzato non è indistruttibile, e una parte degli utenti continuerà a preferire una protezione extra per pura tranquillità. Ma se le promesse verranno mantenute, Galaxy S26 Ultra potrebbe essere il primo smartphone a rendere la pellicola una scelta opzionale, non più una necessità. Ed è un cambio di paradigma non da poco.