Samsung Galaxy S26 Ultra: i modellini anticipano il possibile design | FOTO

Manca poco più di un mese alla presentazione ufficiale dei nuovi top di gamma Samsung, attesa per il 25 febbraio, e sul Samsung Galaxy S26 Ultra iniziano ad emergere indizi sempre più concreti anche sul fronte design. Nelle ultime ore alcune immagini condivise online hanno acceso la discussione, mostrando quello che sembrerebbe essere un primo sguardo alla forma definitiva del dispositivo.
Un dummy realistico svela le linee dello smartphone
Le foto pubblicate dall’account SaudiAndroid mostrano un Galaxy S26 Ultra che, a un primo impatto, potrebbe sembrare un modello funzionante. Osservando meglio, però, emergono dettagli tipici di un modellino dummy, ovvero una replica non operativa usata dai produttori di accessori per preparare cover e protezioni prima del lancio.
Anche se non si tratta di un’unità reale, questo tipo di modelli tende a riprodurre in modo fedele dimensioni e proporzioni. Ed è proprio questo l’aspetto interessante. Il design conferma molte delle voci circolate nelle ultime settimane, a partire dal nuovo modulo fotografico posteriore.
Fotocamere ridisegnate e nuove proporzioni
Il Galaxy S26 Ultra dovrebbe adottare un’isola per le fotocamere a forma di pillola, che raggruppa tre dei quattro sensori posteriori. Una soluzione già vista su Samsung Galaxy Z Fold 7, e che sembra destinata a diventare parte del nuovo linguaggio estetico Samsung.
Rispetto al Galaxy S25 Ultra, il blocco fotografico appare più ampio. Questo non sarebbe legato a sensori più grandi, ma al profilo più sottile dello smartphone, che richiede una diversa distribuzione degli spazi interni. Il modello mostrato sarebbe nella colorazione Silver Shadow, una delle tinte già anticipate dai leak. Va comunque considerato che il prodotto finale potrebbe presentare angoli leggermente più arrotondati rispetto a quelli visibili sul dummy.
Oltre all’aspetto estetico, il Galaxy S26 Ultra dovrebbe portare miglioramenti concreti. Tra questi vengono citati una ricarica più veloce, il supporto nativo allo standard Qi2 per la ricarica magnetica e un possibile privacy display, capace di rendere i contenuti visibili solo se osservati frontalmente.
Sul fronte fotocamere, l’hardware dovrebbe restare simile alla generazione precedente, ma con un’elaborazione delle immagini più naturale, pensata per ridurre l’effetto di post-processing spinto.