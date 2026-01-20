Samsung Galaxy S26 Ultra, ecco le colorazioni ufficiali

Continuano ad arrivare senza sosta nuove informazioni di rilievo sulla prossima serie di smartphone top di gamma di casa Samsung. Questa volta il protagonista delle ultime indiscrezioni è stato il modello più prestante del trio, ovvero il prossimo Samsung Galaxy S26 Ultra. Grazie al noto leaker del settore Ice Universe, ora sappiamo i nomi delle colorazioni ufficiali.

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Samsung Galaxy S26 Ultra, rivelati i nomi delle colorazioni ufficiali

In queste ultime ore sono stati rivelati i nomi delle colorazioni ufficiali del prossimo top di gamma di casa Samsung. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy S26 Ultra. Il leaker del settore Ice Universe, in particolare, ha pubblicato in rete una foto ritraente gli slot per la scheda sim di questo smartphone e da qui è possibile osservare le colorazioni.

I nomi esatti, secondo il leaker, saranno rispettivamente Black Shadow, White Shadow, Galactical Blue e Ultraviolet. Proprio quest’ultima colorazione sarà la vera e propria novità per questo smartphone. Stando a quanto è emerso in rete, l’azienda avrebbe intenzione di portare in seguito altre colorazioni più vivaci. Quest’ultime, come già fatto con la precedente serie di Samsung Galaxy S25, dovrebbero essere disponibili sullo store online di Samsung.

Ricordiamo inoltre che alcune voci di corridoio hanno suggerito che il colosso sudcoreano Samsung sfiderà proprio il rivale Apple con una colorazione arancione molto simile a quella che abbiamo avuto modo di vedere sul nuovo iPhone 17 Pro. . Tra queste, si è parlato in rete anche di una feature inedita fino ad ora. Il nuovo top di gamma di casa Samsung dovrebbe infatti poter vantare la presenza della feature denominata Privacy Display. Questa funzionalità permetterà di utilizzare il proprio smartphone in tranquillità senza gli occhi di gente curiosa.