Samsung Galaxy S26: ricarica più veloce e batteria potenziata

Secondo fonti vicine alla filiera asiatica, Samsung avrebbe deciso di intervenire in modo deciso sul comparto della ricarica, estendendo le velocità superiori anche ai modelli tradizionalmente più penalizzati. I Galaxy S26 e S26 Plus dovrebbero infatti supportare la ricarica cablata a 45 W, allineandosi così e superando la precedente distinzione che vedeva il modello base fermo a 25 W. La scelta segnerebbe un cambio di rotta significativo, puntando a offrire tempi di rifornimento più competitivi su tutta la gamma, mentre Galaxy S26 Ultra resterebbe l’unico a spingersi fino a 60 W, consolidando il suo posizionamento di vertice.

Batteria più capiente per Galaxy S26

Non solo potenza di ricarica. Le informazioni trapelate indicano anche un intervento mirato sull’autonomia del modello base. Galaxy S26 dovrebbe integrare una batteria da 4.300 mAh, in crescita rispetto ai 4.000 mAh della generazione precedente. Pur senza adottare soluzioni avanzate come le celle al silicio-carbonio, l’incremento viene considerato concreto e in grado di incidere sull’esperienza quotidiana. L’aumento della capacità, combinato con una gestione energetica più efficiente, potrebbe garantire sessioni d’uso più estese, aspetto sempre più centrale nel segmento premium compatto. Galaxy S26 Plus manterrebbe invece una dotazione più generosa, mentre l’Ultra continuerebbe a distinguersi per dimensioni e autonomia complessiva.

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Sul fronte della ricarica wireless, tutta la serie Galaxy S26 dovrebbe adottare lo standard Qi 2.2, con magneti integrati per un allineamento più preciso. Le velocità attese parlano di 20 W per Galaxy S26 e S26 Plus, mentre Galaxy S26 Ultra potrebbe arrivare a 25 W, migliorando stabilità ed efficienza rispetto alle generazioni precedenti. Capitolo hardware affidato a una strategia differenziata. Galaxy S26 e S26 Plus dovrebbero basarsi sul nuovo Exynos 2600 a 2 nm, pensato per ottimizzare consumi e prestazioni, mentre Galaxy S26 Ultra resterebbe esclusiva dello Snapdragon 8 Elite Gen 5 a 3 nm, soluzione scelta per garantire il massimo in termini di potenza pura. Un approccio che conferma la volontà di Samsung di diversificare, puntando su caratteristiche mirate per ciascun modello senza stravolgimenti, ma con miglioramenti distribuiti in modo più equilibrato.