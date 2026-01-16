Samsung Galaxy S26 Plus non verrà stravolto: il display OLED non cambia

Nel percorso che porta alla prossima generazione di smartphone di fascia alta, Samsung sembra aver scelto una linea di continuità piuttosto netta per il Samsung Galaxy S26 Plus. Le attività preliminari alla produzione di massa sarebbero già partite e, stando alle informazioni disponibili, uno degli elementi chiave del dispositivo resterà invariato rispetto al modello precedente: il display.

Nessuna evoluzione visibile sul pannello OLED

Secondo le indiscrezioni industriali, il Galaxy S26 Plus continuerà a utilizzare lo stesso pannello OLED da 6,66 pollicigià visto sul Galaxy S25 Plus. In una fase iniziale, l’azienda sudcoreana avrebbe valutato un aggiornamento più ambizioso, prendendo in considerazione un display più avanzato derivato da quello sviluppato per il Galaxy S26 Edge. Questa ipotesi, però, sarebbe stata accantonata nel corso dello sviluppo.

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La decisione di mantenere il pannello attuale sarebbe legata a vincoli temporali e alla necessità di semplificare una produzione diventata complessa, soprattutto nella definizione finale della lineup. Non è escluso che possano esserci interventi interni meno evidenti, come piccoli affinamenti nei vari strati del pannello OLED, ma al momento non emergono segnali concreti di miglioramenti percepibili in termini di luminosità, efficienza energetica o resa visiva complessiva.

Una strategia di gamma rivista in corsa

A incidere sulle scelte progettuali del Galaxy S26 Plus avrebbe contribuito anche una revisione tardiva della strategia di gamma. In origine, Samsung avrebbe valutato una semplificazione della serie, con l’uscita di scena del modello Plus a favore di una struttura alternativa basata su Galaxy S26 Pro ed Edge. Questo piano sarebbe stato abbandonato solo a fine ottobre, costringendo l’azienda a tornare rapidamente alla configurazione classica a tre modelli.

Questa inversione di rotta avrebbe ridotto drasticamente i margini per intervenire in modo sostanziale sul Galaxy S26 Plus, sia dal punto di vista del design sia su quello delle specifiche hardware, rendendo inevitabile una soluzione più prudente.

Il processore come unico vero elemento di novità

In questo contesto, l’unica reale discontinuità dovrebbe arrivare dal processore. Il Galaxy S26 Plus dovrebbe infatti adottare il nuovo Exynos 2600 oppure, in alcuni mercati selezionati, lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm. Un aggiornamento importante sul piano delle prestazioni e dell’efficienza, che però non incide sull’impostazione visiva del dispositivo.