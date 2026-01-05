Samsung Galaxy S26: nessun aumento di listino previsto per i modelli

La serie Samsung Galaxy S26 è al centro di una riflessione da parte della casa di Seoul, alle prese con l’aumento dei costi dei componenti e con un mercato sempre più sensibile ai rincari. Secondo quanto riportato da fonti coreane citate dal noto leaker UniverseIce, sarebbe stata presa una decisione capace di infondere parecchio sollievo. I prezzi, infatti, rimarrebbero allineati a quelli della generazione precedente. Tale scelta riguarderebbe Galaxy S26, Galaxy S26+ e Samsung Galaxy S26 Ultra, ma anche i prossimi pieghevoli Galaxy Z Flip8 e Galaxy Z Fold8. Le cifre che emergono parlano di un Galaxy S26 a partire da 929 euro, del modello Plus da 1189 euro e della versione Ultra da 1499 euro, mentre i pieghevoli si collocherebbero rispettivamente a 1279 e 2199 euro. Viene indicata anche la possibilità che resti la configurazione base da 128 GB, anche se su questo punto permane cautela.

Un debutto carico di attesa

L’attenzione si concentra anche sulle tempistiche. Le indiscrezioni fanno riferimento a un evento Galaxy Unpacked fissato per il 25 febbraio 2026 a San Francisco, una cornice che aggiungerà un quid al lancio. Le vendite verrebbero avviate nei primi giorni di marzo, mantenendo una tradizione ormai consolidata da tempo. Per i pieghevoli, invece, si continua a indicare il mese di luglio come periodo di presentazione.

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Dal punto di vista delle caratteristiche, la famiglia Samsung Galaxy S26 viene associata a miglioramenti mirati piuttosto che a strappi concettuali. Il modello Ultra attirerebbe l’attenzione grazie a evoluzioni su fotocamere, display e prestazioni, mantenendo una linea estetica riconoscibile. Anche gli altri modelli beneficerebbero di affinamenti su efficienza energetica, qualità costruttiva e integrazione software, elementi che Samsung continuerebbe a valorizzare come tratti distintivi. Il design trapelato suggerisce una continuità elegante, pensata per rafforzare un’identità ormai solida. In questo quadro prende forma una proposta che punta a emozionare con equilibrio, lasciando che siano i dettagli a raccontare la nuova generazione Samsung Galaxy.