Samsung Galaxy S26, cambio di design secondo i renders

Ogni giorno che passa ci avviciniamo sempre di più al noto evento di presentazione del colosso sudcoreano, ovvero il Galaxy Unpacked. A gennaio, infatti, sarà annunciata ufficialmente sul mercato la nuova serie di smartphone top di gamma Samsung Galaxy S26. In questi ultimi giorni sono emersi svariati rumors riguardanti le presunte specifiche tecniche. Ora, però, è arrivato il momento di analizzare anche il loro possibile design.

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Samsung Galaxy S26, un nuovo renders ci rivela un possibile cambio di design

In queste ultime ore è emersa in rete una nuova immagine renders della prossima serie top di gamma di casa Samsung. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai prossimi Samsung Galaxy S26. A pubblicare questa immagine è stato il noto sito web del settore Android Authority. L’immagine in questione sarebbe stata carpita da un test firmware dell’interfaccia utente One UI 8.5.

Gli smartphone vengono citati in codice: M1 il Samsung Galaxy S26, M2 il Samsung Galaxy S26 Plus e M3 il Samsung Galaxy S26 Ultra. Da questa immagine, risulta chiaramente visibile un cambio di design su questi smartphone, almeno rispetto a quanto fatto in passato sui precedenti modelli. Il modulo fotografico presente su tutti e tre i modelli ha infatti un look decisamente differente rispetto a prima. Risulta molto simile a quello presente su uno degli ultimi smartphone pieghevoli dell’azienda, ovvero il Samsung Galaxy Z Fold 7. Sul retro, infatti, i tre sensori fotografici sono posti verticalmente a semaforo sulla backcover, ma sono tutti racchiusi in un unico modulo fotografico di forma ovale. Il tutto risulta essere leggermente più sporgente rispetto alla scocca.

Da un’altra immagine pubblicata sul sito, è poi possibile notare come cambierà anche il design del modello più prestante del trio. Ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy S26 Ultra. Quest’ultimo sembra infatti che avrà i bordi decisamente più rotondeggianti rispetto al suo predecessore, che aveva decisamente un look più squadrato.