Samsung Galaxy S25 Ultra: il prezzo CROLLA su Amazon con il Black Friday

Il top di gamma più amato e richiesto dal pubblico nel corso degli ultimi mesi è finalmente disponibile, difatti in questi giorni il consumatore medio può pensare di mettere le mani sul Samsung Galaxy S25 Ultra, un vero e proprio must have per questo 2025, a un prezzo fortemente ridotto rispetto al listino iniziale. La promozione lanciata da Amazon durante il Black Friday vi lascerà letteralmente a bocca aperta.

Risparmiare sull’acquisto di Samsung Galaxy S25 Ultra è davvero possibile, la sua scheda tecnica inizia con dimensioni e peso superiori alla media, essendo comunque un prodotto che ha un peso di 218 grammi e dimensioni di 162,8 x 77,6 x 8,2 millimetri di spessore, oltre a una totale resistenza all’acqua e agli agenti atmosferici. Il display è da 6,9 pollici di diagonale, è un Dynamic AMOLED 2X con refresh rate a 120Hz, densità di 500 ppi e soprattutto una bellissima risoluzione di 1440 x 3120 pixel, sempre con protezione Gorilla Glass Armor 2.

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Nulla da dire per quanto riguarda il comparto fotografico, poiché nella parte posteriore si possono trovare ben 4 sensori differenti, di cui il principale è da 200 megapixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 50 megapixel, per terminare con due teleobiettivi da 50 megapixel. Il processore, invece, è il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con una frequenza di clock a 4,47GHz, passando anche per la GPU Adreno 830 e 12GB di RAM (la memoria interna non è invece espandibile).

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Samsung Galaxy S25 Ultra, una promozione assurda su Amazon

Gli sconti disponibili su Amazon sono davvero eccellenti, come anche la possibilità di spendere solamente 1199 euro per l’acquisto di Galaxy S25 Ultra. A prima vista potrebbe apparire ancora una spesa eccessivamente elevata, ma dovete considerare che parliamo della versione con 1TB di memoria interna, quindi la più costosa, il cui listino sarebbe addirittura di 1859 euro. Premete qui per acquistarlo subito.