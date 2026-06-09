Samsung Galaxy S24 e serie A: ecco gli aggiornamenti della One UI 8.5

Chi possiede un Galaxy S24 o uno dei modelli di fascia media della serie A farebbe bene a dare un’occhiata alle impostazioni in questi giorni, perché Samsung ha aperto le danze con un periodo di aggiornamenti piuttosto fitto. Da una parte arrivano le patch di sicurezza di maggio 2026 sui flagship, dall’altra One UI 8.5 continua a diffondersi su una buona fetta di smartphone più economici. Prima di toccare il tasto “aggiorna”, però, conviene capire cosa aspettarsi davvero.

I modelli coinvolti in questo giro sono Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra per quanto riguarda le patch, mentre Galaxy A55, A35, A34 e A25 5G ricevono il passaggio a One UI 8.5. Cambia parecchio da gruppo a gruppo, quindi vale la pena andare con ordine e vedere chi prende cosa.

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Cosa cambia per la serie Galaxy S24

I tre Galaxy S24 stanno ricevendo in Italia, con un po’ di ritardo rispetto alla norma, le patch di sicurezza di maggio 2026. Il firmware S92*BXXS6DZE1 pesa quasi 450 MB sull’S24 Ultra, e il ritardo sembra legato proprio alla distribuzione parallela di One UI 8.5, che ha rallentato un po’ tutto.

Sul piano della sicurezza c’è comunque sostanza: le patch del 5 maggio sistemano 29 vulnerabilità Android generali, di cui 2 critiche, più altre 10 specifiche per i dispositivi Samsung. Niente di trascendentale lato funzioni, però. La serie S24 aveva già incassato One UI 8.5 nelle settimane precedenti, quindi qui si parla soltanto di correzioni e maggiore stabilità. Per le vere novità bisognerà aspettare One UI 9, in questo momento ancora in beta sui Galaxy S26.

One UI 8.5 sulla serie A: novità sì, ma con qualche taglio

Per Galaxy A55 e A35 5G arriva invece l’aggiornamento completo a One UI 8.5. I firmware A556BXXUEDZE4 e A356BXXUADZE8 chiedono oltre 2 GB di spazio in download, quindi meglio agganciarsi al Wi-Fi prima di partire, altrimenti il piano dati ringrazia poco.

Le aggiunte sono diverse: Android 16 QPR2, un design rivisto con effetti di sfocatura più curati ed elementi fluttuanti, nuove opzioni per personalizzare il pannello rapido, sfondi interattivi per la schermata di blocco e stili inediti per l’orologio. Trattandosi però di smartphone di fascia media con qualche anno alle spalle, non tutta la Galaxy AI vista sui top di gamma è inclusa. Resta fuori anche il Quick Share compatibile con AirDrop di cui si è parlato a lungo: su questi due modelli, per ora, niente da fare.

Galaxy A34 5G e A25 5G hanno iniziato a ricevere One UI 8.5, ma come al solito il rollout parte dalla Corea del Sud. I firmware A346NKSUEFZE6 e A256NKSU9EZE8 sono già in distribuzione lì, mentre l’arrivo in Italia è atteso entro la settimana.

Il pacchetto è praticamente lo stesso visto su A55 e A35: Android 16 QPR2, interfaccia aggiornata, nuove possibilità di personalizzazione e sfondi interattivi per la lock screen. Anche in questo caso le funzioni AI più spinte restano riservate ai modelli di punta, ma almeno l’aggiornamento c’è.

Per controllare la disponibilità su tutti questi dispositivi basta andare in Impostazioni, poi Aggiornamento software, e cercare aggiornamenti. Chi vuole andare sul sicuro può usare anche Smart Switch da PC, che resta un canale valido per non lasciarsi sfuggire nulla. Il ritmo di rilascio sulla fascia media si conferma regolare, con One UI 8.5 che continua ad allargarsi, anche se la distribuzione delle funzioni AI rimane selettiva e legata al prezzo del dispositivo.