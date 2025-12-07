Samsung Galaxy Buds 4: meno batteria sul modello base, aumenta per la versione Pro

Nuovi dettagli relativi ai futuri auricolari di Samsung emergono direttamente dal codice della prossima One UI 8.5, dove sono state individuate le capacità delle batterie dei Galaxy Buds 4 e Galaxy Buds 4 Pro. Le informazioni delineano un quadro differenziato: la variante Pro ottiene un potenziamento, mentre il modello base registra un ulteriore ridimensionamento.
Secondo quanto rilevato, i Galaxy Buds 4 Pro passeranno dai 53 mAh del modello precedente a 57 mAh, segnando un incremento che interrompe la serie di riduzioni avvenute nel passaggio dalle seconde alle terze generazioni. Per chi utilizza spesso gli auricolari in mobilità, questo aumento rappresenta un elemento importante, anche perché la famiglia Buds aveva mostrato trend altalenanti negli ultimi anni.
Di contro, i Galaxy Buds 4 vedranno la capacità scendere a 42 mAh, un calo rispetto ai 48 mAh registrati dai Galaxy Buds 3. Un valore inferiore, quindi, che rafforza l’idea di una linea standard sempre più distinta dalla serie Pro, almeno sul fronte dell’autonomia.
Confronto con le generazioni precedenti e possibili impatti reali
Guardando allo storico, i Galaxy Buds 2 disponevano di 61 mAh, una capacità superiore a quella delle due generazioni successive. Nonostante la riduzione vista con i Buds 3, i test reali hanno confermato un’autonomia simile, intorno alle cinque ore, grazie a una gestione energetica più efficiente. La diminuzione prevista per i Buds 4 rappresenta un taglio del 12,5% rispetto al modello attuale, una riduzione meno drastica rispetto al 21% osservato nel passaggio tra Buds 2 e Buds 3.
Questo scenario lascia presumere che, con chip più ottimizzati, l’impatto pratico per chi utilizza gli auricolari possa essere contenuto. Le tecnologie di gestione energetica svolgeranno un ruolo decisivo nel garantire prestazioni stabili nonostante la capacità inferiore.
Per quanto riguarda la custodia di ricarica, il codice non evidenzia modifiche rilevanti. Alcuni report precedenti avevano suggerito un possibile incremento minimo della capacità, nell’ordine del 3%, segno che Samsung potrebbe limitarsi a un affinamento leggero senza interventi più incisivi.
Nel complesso, la riduzione per il modello base appare controbilanciata dall’aumento per i Galaxy Buds 4 Pro, delineando una strategia che differenzia ulteriormente le due versioni senza compromettere in modo significativo l’esperienza quotidiana della nuova gamma.