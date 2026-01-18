Samsung sembra intenzionata ad accelerare i tempi per il rinnovo della sua gamma media più strategica. Le prime informazioni su Galaxy A57 e Galaxy A37, successori diretti dei Galaxy A56 e A36, indicano infatti un possibile lancio anticipato già a febbraio, rompendo la tradizionale finestra di marzo seguita negli ultimi anni dalla serie Galaxy A.

Non c’è ancora una conferma ufficiale, ma tra certificazioni, benchmark e indiscrezioni sempre più allineate, il quadro che emerge appare coerente: la fascia media Samsung continua ad avvicinarsi rapidamente al segmento premium, sia in termini di dotazione tecnica sia di posizionamento.

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Un debutto anticipato sempre più credibile

A rafforzare l’ipotesi di un annuncio imminente è una segnalazione secondo cui Samsung avrebbe già distribuito alcune unità di Galaxy A57 a creator e addetti ai lavori. Se confermato, sarebbe un segnale chiaro dell’avvio della fase di pre-lancio, che di solito precede di poche settimane la presentazione ufficiale. Ancora più significative sono le certificazioni internazionali: Galaxy A57 (SM-A576U1) e Galaxy A37 sono comparsi nei database TÜV Rheinland e IECEE, un passaggio che raramente avviene con largo anticipo rispetto al debutto commerciale. Anche senza comunicazioni dirette da parte di Samsung, tutto lascia pensare che il lancio sia ormai vicino.

Dalle certificazioni emergono anche dettagli tecnici rilevanti. Entrambi i modelli supporteranno la ricarica rapida a 45 W, una caratteristica tutt’altro che scontata nella fascia media e ancora assente su alcuni dispositivi più costosi del catalogo Samsung. Per quanto riguarda la batteria, Galaxy A37 dovrebbe integrare un’unità da 4.905 mAh, che verrà quasi certamente commercializzata come 5.000 mAh. Galaxy A57 non riporta una capacità precisa nei documenti, ma le indiscrezioni puntano a una conferma della stessa batteria da 5.000 mAh vista sul Galaxy A56.

Fotocamere sempre più vicine al segmento premium

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il comparto fotografico. Secondo le informazioni emerse finora, Galaxy A37 e Galaxy A57 condivideranno gran parte dell’hardware, avvicinandosi in modo inedito anche a modelli di fascia superiore.

Entrambi dovrebbero offrire un sensore principale da 50 MP con dimensione da 1/1.56”, stabilizzazione ottica dell’immagine, registrazione video in 4K a 30 fps e supporto al Super HDR. Completano il comparto una fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP e una frontale da 12 MP.

Exynos 1680 debutta su Galaxy A57

Sul fronte delle prestazioni, Samsung sembra intenzionata a differenziare in modo più netto i due modelli. Galaxy A37 dovrebbe affidarsi al collaudato Exynos 1480, già utilizzato su altri mid-range recenti, mentre Galaxy A57 potrebbe debuttare con il nuovo Exynos 1680, chipset non ancora annunciato ufficialmente ma atteso con supporto a Bluetooth 6.0 e un salto prestazionale più marcato.

I primi passaggi su benchmark suggeriscono che Galaxy A57 potrebbe diventare uno dei riferimenti della fascia media Samsung per il 2026, rafforzando ulteriormente il ruolo centrale della serie Galaxy A nelle strategie dell’azienda.