Samsung Exynos 2600: il SoC di S26 è ufficiale

Nelle scorse ore la nota azienda sudcoreana ha ufficializzato l’arrivo del suo nuovo Exynos 2600, si tratta del system on chip che andrà ad equipaggiare la prossima serie top di gamma della famiglia Galaxy, parliamo di S 26, gli smartphone in questione non sappiamo se saranno tutti equipaggiati con questo particolare chip o se come al solito saranno diversificati tra soluzioni proprietaria e soluzione di Qualcomm, nonostante tutto però il processore ormai è realtà e diamo un’occhiata insieme a quali sono le caratteristiche tecniche che compongono il prodotto in esame.

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Prestazioni molto più alte

Nello specifico Samsung ha dichiarato che il chip in questione dovrebbe offrire un balzo prestazionali pari al 39% rispetto al modello in più, nello specifico il chip godrà di una struttura basata su 10 core ARM v9.3: quest’ultimo si compone di un core C1 Ultra con frequenza massima di 3,8 GHz, tre ad alte prestazioni C1 Pro con frequenza di clock di 3,25 GHz e infine sei core ad alte prestazioni C1 Pro con clock massimo di 2,75 GHz.

Come se non bastasse, anche il lato grafico, dovrebbe godere di un balzo di prestazioni decisamente impressionante grazie al passaggio dalla GPU Xclipse 950 alla 960, la quale dovrebbe offrire delle prestazioni in termini di elaborazione grafica addirittura raddoppiate con un aumento del 50% delle prestazioni in ray tracing, il tutto coadiuvato dalla presenza della tecnologia Exynos Neural Super Sampling (ENSS), la quale permette la generazione di frame tramite l’intelligenza artificiale.

Come se non bastasse, il sistema gode di una NPU che rappresenta la prima ad utilizzare il sistema di sicurezza basato sulla virtualizzazione e la tecnologia Post-Quantum Cryptography (PQC), tutto ciò consentirà di utilizzare modelli di intelligenza artificiale decisamente grandi direttamente sul dispositivo senza troppi problemi, in ultimo questo chip supporta sensori fotografici, addirittura fino a 320 megapixel consentendo di scattare foto a 108 megapixel zero shutter lag e registrare video 8K a 30 fps o 4K a 120 fps con HDR.