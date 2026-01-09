Samsung e la casa che impara: l’AI diventa presenza quotidiana

La visione Samsung presentata al CES 2026 segna un cambio di passo netto nel modo di intendere gli elettrodomestici. Non più strumenti passivi al servizio di singole funzioni, ma presenze intelligenti capaci di inserirsi nella vita quotidiana con naturalezza. Il concetto di Home Companion nasce proprio da questa ambizione. Ovvero trasformare frigoriferi, lavatrici, forni e climatizzatori in strumenti attivi di un ecosistema che vede, ascolta e interpreta ciò che accade in casa.

Grazie all’integrazione profonda con SmartThings, alla tecnologia vocale Bixby e a schermi e videocamere sempre più evoluti, i dispositivi Bespoke AI non si limitano a rispondere a un comando, ma anticipano bisogni, suggeriscono soluzioni e adattano il proprio comportamento alle abitudini reali delle persone. .

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Samsung e l’AI che cambia volto a seconda dei mercati

Samsung ha scelto di puntare con decisione su un approccio differenziato per aree geografiche, riconoscendo che la tecnologia domestica non può essere universale in senso stretto. Le esigenze cambiano, così come le aspettative. In Nord America, la spinta arriva da soluzioni ibride come la Bespoke AI Laundry Combo, mentre in Europa il tema centrale resta l’efficienza energetica, con prodotti progettati per superare gli standard richiesti e rispondere a una crescente sensibilità ambientale. In America Latina, l’ attenzione si concentra su affidabilità e prestazioni nel bucato e nella climatizzazione, mentre in Asia emerge la domanda di ecosistemi smart completi e l’importanza di funzionalità AI adattate alle lingue e alle abitudini locali.

Questa strategia consente alla Samsung Bespoke AI di non restare confinata alla fascia premium, ma di estendere funzioni avanzate come l’AI Energy Mode a una platea più ampia, rendendo l’innovazione meno elitaria. Guardando avanti, l’azienda coreana immagina un’estensione dell’intelligenza artificiale ben oltre gli elettrodomestici tradizionali, toccando ambiti come le soluzioni HVAC, le abitazioni e persino i servizi legati alla gestione e alla sicurezza della casa. L’obiettivo resta lo stesso. Ossia costruire un’AI affidabile, di lungo periodo, capace di evolvere nel tempo tramite software e collaborazione aperta.