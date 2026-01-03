Samsung continua a lavorare sui 2 nm

Samsung cambia marcia e punta dritto al futuro dei semiconduttori. Il nuovo stabilimento di Taylor, in Texas, non seguirà più il piano graduale inizialmente previsto. Secondo il quotidiano sudcoreano Munhwa Ilbo, tutte le linee produttive saranno già ottimizzate per il nodo a 2 nanometri. La decisione non è solo tecnologica, ma anche strategica. L’azienda sudcoreana, infatti, ha rivisto al rialzo gli obiettivi di produzione. Secondo quanto riportato dai 20.000 wafer mensili stimati inizialmente, si passerà a 50.000. Un numero che non è casuale, ma equivale alla capacità iniziale che TSMC prevede per lo stesso nodo. Una decisione ch segnale chiaramente la volontà di Samsung di competere a pari livello. Ciò sia in termini di innovazione che di quantità.

Samsung: ecco le novità emerse per la produzione a 2 nm: ecco i dettagli

A supportare tale scelta ci sono contratti già firmati dall’azienda. Samsung, infatti, ha siglato diversi accordi con partner di calibro globale. Tra quest’ultimi spicca soprattutto Tesla. L’azienda di Elon Musk, infatti, sembra pronta ad utilizzare la piena capacità produttiva dell’impianto. Ciò fin dal suo lancio. In tal modo, Samsung assicura che il proprio investimento tecnologico venga subito valorizzato sul mercato. Una scelta che potrebbe rivelarsi strategica.

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Nel dettaglio, la produzione di massa dei chip a 2 nanometri è prevista per il secondo trimestre del nuovo anno. Quando lo stabilimento entrerà in funzione, il Texas diventerà un punto nevralgico nella catena globale di approvvigionamento di Samsung. Scenario che potrebbe rafforzare la posizione dell’azienda sudcoreana nel panorama mondiale dei semiconduttori.

Con tale mossa audace, Samsung non si limita a inseguire l’innovazione. L’azienda punta a stabilire un nuovo standard per la competizione internazionale- In tal modo, viene segnato un cambio di passo decisivo nella corsa ai chip più avanzati. Non resta che attendere e osservare l’evoluzione di tale scenario tecnologico che coinvolge Samsung, ma anche l’intero settore dei semiconduttori.