Pipistrello minuscolo vola oltre 2.000 km: migrazione record

Un minuscolo pipistrello, con un peso pari a quello di due monetine americane da cinque centesimi, ha compiuto una migrazione record di oltre 2.000 chilometri. Le dimensioni lo fanno sembrare un animale fragile, quasi indifeso, capace al massimo di spostarsi per brevi tratti. Invece questo piccolo mammifero volante ha coperto una distanza che pochi avrebbero immaginato per una creatura così leggera. E il dato più sorprendente non riguarda soltanto i chilometri già accertati, ma anche quelli che con buona probabilità si nascondono dietro la stima ufficiale.

Il contrasto è difficile da ignorare. Da una parte c’è un corpo talmente piccolo da poter essere paragonato a un paio di monete, dall’altra un viaggio lunghissimo che lo porta a superare soglie considerate da primato. Proprio questa sproporzione rende la vicenda tanto interessante, perché mostra quanto la resistenza di un animale possa andare ben oltre ciò che la sua stazza lascerebbe intuire.

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Una rotta migratoria più lunga del previsto

La rotta migratoria del pipistrello era stata inizialmente stimata in almeno 2.486 chilometri. Già così si tratta di una cifra notevole, sufficiente a parlare di un viaggio fuori dal comune. Il punto però è che quel numero rappresenta soltanto il valore minimo, cioè la distanza più bassa che si può attribuire con sicurezza al percorso compiuto dall’animale.

Nella realtà il tragitto sarebbe stato parecchio più lungo. Secondo le valutazioni il volo del pipistrello si avvicinerebbe ai 3.000 chilometri, quindi circa cinquecento chilometri in più rispetto alla stima di partenza. Una differenza tutt’altro che trascurabile, soprattutto se rapportata alla taglia di chi l’ha percorsa. Parlare di un valore minimo significa in pratica ammettere che il conteggio ufficiale tende a restare prudente, mentre il viaggio effettivo raramente segue una linea perfettamente dritta tra il punto di partenza e quello di arrivo.

Questo scarto tra la cifra certificata e quella più verosimile aiuta a capire meglio la portata dell’impresa. Il chilometraggio documentato fissa una base solida, quella da cui nessuno può scendere. Quello stimato invece restituisce un’immagine più fedele di quanto questo piccolo animale abbia davvero volato.

Perché questa migrazione record colpisce così tanto

A rendere la migrazione record così significativa è soprattutto il rapporto tra peso e distanza. Un animale che pesa quanto due nickel statunitensi non dispone certo di grandi riserve, eppure il minuscolo pipistrello è riuscito a superare abbondantemente i 2.000 chilometri. Un risultato che basta da solo a spiegare perché il suo viaggio venga considerato un primato.

Le cifre parlano chiaro anche senza troppi commenti. Il percorso minimo accertato arriva a 2.486 chilometri, mentre quello più probabile sfiora quota 3.000. In entrambi i casi siamo davanti a un tragitto enorme per una creatura così piccola, capace di spingersi molto più lontano di quanto le sue dimensioni facessero pensare. La stima iniziale di 2.486 chilometri resta dunque il punto fermo da cui partire, ma il viaggio reale del pipistrello si è con ogni probabilità avvicinato ai 3.000 chilometri.

Fonte: TecnoAndroid