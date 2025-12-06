Samsung amplia la linea OLED 2026: i nuovi S99H, S82H e S83H

Un aggiornamento interno al database europeo di Samsung ha rivelato l’esistenza di nuovi modelli OLED ancora non annunciati. Il nome che emerge subito è S99H, una serie che si posizionerebbe oltre gli attuali S95H, S90H e S85H, diventando il nuovo riferimento nella fascia alta. Le varianti individuate includono diagonali da 55, 65 e 77”, tutte basate su pannelli QD-OLED, mentre l’83” adotterebbe la tecnologia WOLED come già accaduto per l’S95H.

Non sono emersi dettagli tecnici, ma sembra vi siano alcune differenze, come la possibilità che Samsung riservi alla serie-S99H il One Connect Box esterno, rafforzando il carattere premium del modello. Se confermato, l’S95H resterebbe invece su un design più tradizionale, con elettronica integrata nella struttura. Non si tratta però ancora di informazioni ufficiali.

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Samsung punta anche su OLED più accessibili: arrivano S82H e S83H

Oltre al top di gamma, Samsung sembra intenzionata a coprire anche la fascia immediatamente inferiore con due nuove sigle, S82H e S83H, entrambe basate su pannelli WOLED forniti da LG Display. La documentazione indica misure da 48 a 83” per la serie S83H, mentre la S82H arriverebbe fino ai 77”. Questa doppia linea potrebbe rappresentare la risposta europea all’attuale S84F, un modello introdotto in alcuni mercati ma mai arrivato nel nostro, e che aveva il compito di ampliare l’offerta con OLED meno costosi pur restando lontani dal vero segmento economico, dove Samsung continua a preferire l’LCD.

Tra le novità spunta anche la serie intermedia S88H, che riempirebbe la differenza tra S85H e S90H, mentre sul fronte lifestyle potrebbe arrivare una versione da 98” di “The Frame”, la più grande mai realizzata. Per quanto riguarda i TV LCD, il database riporta modelli QN80H e QN70H, ma non cita eventuali nuove linee 8K. L’intero quadro lascia intuire una serie più articolata e con un ruolo ancora più forte per l’OLED, tecnologia che nel 2026 sarà probabilmente protagonista del CES di Las Vegas.