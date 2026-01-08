Samsung al CES 2026, il pieghevole cambia volto

Al CES 2026 di Las Vegas, Samsung ha scelto di parlare soprattutto attraverso la tecnologia, lasciando che fosse il nuovo pannello OLED pieghevole a raccontare la direzione intrapresa. Niente slogan urlati o promesse vaghe, basta osservare lo schermo per capire che qualcosa è cambiato davvero. Il nuovo display sviluppato da Samsung Display elimina quasi del tutto il segno più discusso dei pieghevoli, quella piega centrale che per anni ha rappresentato il compromesso inevitabile di questa categoria. Il risultato è una superficie che promette continuità visiva, soprattutto nella lettura dei testi e nella fruizione dei contenuti, avvicinando l’esperienza a quella di un pannello tradizionale.

Il confronto diretto con la generazione precedente, esposto volutamente fianco a fianco, mostra il grande passo avanti. Dove prima l’occhio si fermava, ora scorre senza interruzioni. Samsung sembra aver affinato materiali, struttura e processo produttivo fino a raggiungere un livello di maturità che rende il pieghevole meno “esperimento” e più prodotto definitivo. Questo pannello, secondo quanto emerso, è destinato a equipaggiare il futuro Samsung Galaxy Z Fold8, segnando un punto di svolta per la serie Fold, spesso considerata il laboratorio più avanzato dell’azienda coreana.

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Samsung tra innovazione visibile e situazioni future

Il nuovo display pieghevole non si limita però alla superficie. Le indiscrezioni parlano anche dell’integrazione della fotocamera sotto il pannello, una soluzione che rafforza ulteriormente l’idea di continuità visiva e pulizia del design. Se confermata nella versione commerciale, questa scelta contribuirebbe a rendere il dispositivo ancora più immersivo, eliminando fori e interruzioni. Secondo voci molto seguite nel settore, la tecnologia sviluppata da Samsung potrebbe addirittura varcare i confini del mondo Android, trovando spazio anche in progetti esterni all’ecosistema coreano. Il riferimento è al primo iPhone pieghevole, atteso da tempo e ancora avvolto dal mistero, oltre a un possibile modello “Wide Fold” firmato sempre Samsung.

Queste ipotesi raccontano molto più di una semplice evoluzione tecnica. Il CES 2026 mostra un mercato dei pieghevoli che sta entrando in una fase nuova, dove le differenze non sono più solo concettuali ma tangibili, visibili a colpo d’occhio. Samsung, che per prima ha creduto seriamente in questa categoria, sembra ora raccogliere i frutti di anni di sperimentazione, trasformando limiti strutturali in opportunità di miglioramento. La piega, da simbolo di fragilità e compromesso, diventa così un problema quasi risolto.

In questo contesto, il nuovo display assume un valore che va oltre il singolo prodotto. È un segnale rivolto all’intero settore, un modo per dire che la tecnologia pieghevole non è più una promessa del futuro, ma una realtà definitiva e pienamente consapevole.