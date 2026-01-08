Samsung al CES 2026: “Companion to AI Living” porta l’AI nella vita di tutti i giorni

Al CES 2026 di Las Vegas, Samsung ha chiarito in modo netto la propria visione sull’intelligenza artificiale. Il concept Companion to AI Living racconta un’AI pensata per diventare parte integrante della quotidianità, non come funzione isolata, ma come presenza costante all’interno di un ecosistema di dispositivi connessi. Il messaggio è stato al centro dell’evento The First Look, ospitato al Wynn Las Vegas.

Un ecosistema AI che unisce dispositivi e servizi

Ad aprire l’incontro è stato TM Roh, che ha ribadito come Samsung stia lavorando a un’esperienza unificata e personalizzata su smartphone, televisori, elettrodomestici e servizi. L’idea non è limitarsi ad aggiungere funzioni intelligenti, ma creare veri compagni AI capaci di anticipare bisogni e semplificare le attività quotidiane. È un’evoluzione concreta del concetto di AI agentica, dove l’intelligenza artificiale non si limita a suggerire, ma agisce.

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Il TV diventa un Entertainment Companion

Nel campo dell’intrattenimento, Samsung ha mostrato come i display si trasformino in veri Entertainment Companion. Al centro della scena c’è il nuovo Micro RGB da 130 pollici, che introduce una gestione del colore basata su diodi RGB indipendenti e sul processore Micro RGB AI Engine Pro. A questo si affianca Vision AI Companion, che propone suggerimenti personalizzati su contenuti, musica e persino ricette.

Funzioni come AI Soccer Mode Pro e AI Sound Controller Pro permettono di adattare immagini e audio in modo semplice, anche tramite comandi vocali, ampliando il ruolo del televisore oltre la visione tradizionale.

La casa come Home Living Companion

Sul fronte domestico, Samsung punta su SmartThings, che ha superato i 430 milioni di utenti. La piattaforma diventa la base per una gestione intelligente della casa, con il Family Hub che ora integra AI Vision e Google Gemini per il riconoscimento avanzato degli alimenti. Funzioni come What’s for Today? o Video to Recipe rendono più semplice la gestione della cucina, mentre soluzioni come Bespoke AI Laundry Combo e Jet Bot Steam Ultra portano l’AI anche in lavanderia e nella pulizia.

AI e benessere quotidiano

Con il concetto di Care Companion, Samsung guarda anche alla salute preventiva. L’integrazione tra smartphone, wearable ed elettrodomestici permette coaching personalizzati su sonno, attività fisica e alimentazione. La sicurezza resta centrale grazie a Samsung Knox e Knox Matrix.

La visione presentata al CES 2026 non rappresenta una rottura, ma l’evoluzione di un percorso già avviato. Per Samsung, l’AI ha valore solo se è concreta, integrata e capace di rendere più semplici le attività di ogni giorno.