Samsung: al CES 2026 annunciati nuovi aumenti?

Al CES 2026 non si è parlato solo di dispositivi tech e innovazione AI. Tra le righe, e nemmeno troppo nascosto, è emerso un tema decisamente più concreto e meno entusiasmante: il rischio che la tecnologia diventi più cara. A tal proposito, Samsung ha lasciato intendere che il periodo di relativa stabilità dei prezzi potrebbe essere vicino alla fine. Wonjin Lee, responsabile del marketing globale dell’azienda, ha parlato di una carenza di memorie che sta mettendo sotto pressione l’intera filiera produttiva. Le memorie sono il centro di smartphone, notebook, tablet e console, e quando iniziano a scarseggiare tutto il resto ne risente. Samsung ha ribadito la volontà di non far ricadere automaticamente tali costi sui consumatori, ma allo stesso tempo ha ammesso che l’ipotesi di un ritocco ai prezzi di listino è sul tavolo. Non per strategia commerciale, ma per necessità.

Samsung ammette il possibile arrivo di nuovi aumenti

Il punto critico è che tale tensione sul mercato non si limita al presente. Le difficoltà di approvvigionamento rischiano di rallentare anche ciò che deve ancora arrivare. Nel settore gaming, ad esempio, si parla sempre più insistentemente di possibili slittamenti per le console di prossima generazione. PlayStation 6 e la nuova Xbox non sono ancora realtà concrete, ma i segnali che arrivano dai fornitori suggeriscono che l’aumento dei costi dei componenti potrebbe complicare i piani di Sony e Microsoft. Allo stesso tempo, alcuni produttori starebbero valutando scelte più selettive, come riservare le configurazioni di memoria più spinte solo ai dispositivi di fascia alta, riducendo di fatto il valore dei modelli standard.

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Le previsioni, purtroppo, non aiutano a rassicurare. Alcuni analisti parlano di una situazione destinata a trascinarsi per anni, potenzialmente oltre il 2028. Con prezzi che potrebbero restare elevati a lungo. Per chi stava pensando di cambiare dispositivo, questo potrebbe essere uno degli ultimi momenti in cui farlo senza dover mettere in conto rincari ben più pesanti nel prossimo futuro.