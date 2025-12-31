Samsung: AI TV con canali rimasterizzati in 4K

Come ben sapete l’intelligenza artificiale sta entrando in modo sempre più profondo all’interno delle vite di ognuno di noi e a quanto pare molto presto farà un passo in avanti per quanto riguarda il mondo delle televisioni, Samsung infatti ha lanciato ufficialmente un intero canale potenziato dall’intelligenza artificiale all’interno della propria piattaforma Samsung TV plus, segnando per sempre il modo in cui vengono fruiti i contenuti televisivi.

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Un nuovo canale

Il nuovo canale lanciato da Samsung chiamato All In One AI è stato presentato ufficialmente in Corea del sud e consentirà di valorizzare le serie TV nate in un’epoca in cui l’alta definizione non era ancora presente, nello specifico grazie ad un sistema di aumento della risoluzione potenziato dall’intelligenza artificiale i contenuti visualizzati normalmente in definizione standard o in HD verranno convertiti direttamente in 4K con un miglioramento della qualità decisamente evidente, nello specifico non si tratterà di un semplice aumento di risoluzione ma gli algoritmi lavoreranno anche sulla riduzione del rumore, migliorando sia la resa cromatica che la ricostruzione dei dettagli.

Questo sistema tra l’altro, non si concentrerà soltanto sulla parte visiva dal momento che il sistema sarà in grado di separare le voci dei personaggi e dei suoni di sottofondo in modo tale da aumentarne la chiarezza, per dunque rendere i dialoghi decisamente più naturali e comprensibili.

Come se non bastasse, questa funzionalità sarà accompagnata da un ulteriore opzione definita come AI Recap, quest’ultima sfruttando sempre l’intelligenza artificiale potrà generare in modo completamente automatico un riepilogo degli episodi precedenti in modo da fornire all’utente un rapido accesso a un sunto di quello che ha guardato prima senza dover andare a cercare le parti importanti a ritroso, al momento tutto ciò è disponibile soltanto in Corea del sud ma si tratta sicuramente di un banco di prova per un eventuale rilascio globale.